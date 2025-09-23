Ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση με ειρωνείες, επιθέσεις και επικρίσεις κατά των Ηνωμένων Εθνών (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, σε μια ομιλία του προς την Γενική Συνέλευση που ήταν γεμάτη με λοιδορίες.

«Τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένα ελαττωματικό τηλεϋποβολέα», είπε ειρωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε τεχνικά προβλήματα που περιέβαλαν την ομιλία του στην έδρα του ΟΗΕ, έναν θεσμό που είπε ότι «απέχει πολύ από το να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του».

Στην ομιλία του ο Τραμπ μίλησε για πληθώρα θεμάτων, λέγοντας πως η «ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι το κυριότερο ζήτημα της εποχής μας», κατηγορώντας τα Ηνωμένα Έθνη ότι χρηματοδοτούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

«Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους», δήλωσε, αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια που έχει παράσχει ο ΟΗΕ σε μετανάστες που έχουν ανάγκη. «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε δε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη «απάτη».

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή» για τις «φρικαλεότητες» που διέπραξε η Χαμάς, επικρίνοντας χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση αυτή.

Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολοθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ' αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. «... καλώ κάθε έθνος να ενωθεί με μας στον τερματισμό της ανάπτυξης βιολογικών όπλων μια για πάντα», είπε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ