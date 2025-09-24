Ερντογάν: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έστειλε μήνυμα για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί», τόνισε, σημειώνοντας ότι «δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Επανέλαβε την πρόταση για Διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου με στόχο «την ανάπτυξη κοινού εδάφους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να βασίζεται στο ομοσπονδιακό μοντέλο που δοκιμάστηκε πολλές φορές και απέτυχε».

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες και δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να τερματίσει την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων» και επανέλαβε την έκκλησή του: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

Κάλεσμα για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τις χώρες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, μετά τις πρόσφατες κινήσεις δυτικών δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα· ακόμη και ενώ βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», είπε.

