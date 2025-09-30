Στους 19 οι νεκροί στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Μπουαλόι

Ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα Μπουαλόι αυξήθηκε σε 19, ενώ 21 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, γεγονός που τον καθιστά τον σφοδρότερο τυφώνα που έχει πλήξει φέτος τη χώρα καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στο Ανόι και σε βόρειες επαρχίες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Χθες, Δευτέρα, ο Μπουαλόι έφτασε στη στεριά στο βόρειο και κεντρικό Βιετνάμ προκαλώντας τεράστια κύματα, σφοδρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα ο τυφώνας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, 88 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περισσότερα από 100.000 σπίτια καταστράφηκαν-κυρίως στις επαρχίες Νγκε Αν και Χα Τινχ-και πάνω από 100.000 στρέμματα ορυζώνων πλημμύρισαν.

Στην πρωτεύουσα Ανόι οι δρόμοι πλημμύρισαν καθώς οι συστηματικές βροχοπτώσεις, που συνοδεύονταν από αστραπές και κεραυνούς, παρέλυσαν την κίνηση στους δρόμους σε πολλές περιοχές του κέντρου.

Μέχρι σήμερα πολλά χωριά στο βόρειο και κεντρικό Βιετνάμ παρέμεναν πλημμυρισμένα χωρίς ηλεκτροδότηση και χωρίς πρόσβαση στις συγκοινωνίες, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε πολλά σπίτια χωριών της επαρχίας Νγκε Αν, τα νερά από τις πλημμύρες έφθαναν στο επίπεδο της στέγης, όπως φαίνεται από πλάνα που μετέδωσε ο κρατικός σταθμός VTV.

Με ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ να βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, η χώρα είναι ευάλωτη σε τυφώνες οι οποίοι συχνά συνοδεύονται από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ