Χάος στη Γεωργία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο (βίντεο)

Η γεωργιανή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που επιχείρησαν να μπουν στο προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η τοπική τηλεόραση και ένας μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έριξαν σπρέι πιπεριού και νερό υπό πίεση για να απωθήσουν το πλήθος.

Νωρίτερα, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης κρατώντας εθνικές σημαίες της Γεωργίας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της γεωργιανής πρωτεύουσας το Σάββατο 4/10, μποϊκοτάροντας τις δημοτικές εκλογές και ζητώντας την απελευθέρωση των πολιτικών αντιπάλων.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους. Κατά διαστήματα, το πλήθος φωνάζει «επανάσταση».

Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» αντιμετωπίζει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο εκλογικό τεστ μετά τις βουλευτικές του 2024, τις οποίες κέρδισε αν και η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικές εκλογές απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την «αυταρχική παρεκτροπή» της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της προειδοποίησε να μην γίνει κάποια προσπάθεια για να οργανωθεί μια «επανάσταση» στη χώρα.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

