Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη για λόγους ασφαλείας

Η συναυλία της 7ης Οκτωβρίου είχε προγραμματισθεί κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, η οποία οδήγησε στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Τουρκικοί λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοπαλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούσαν να ματαιωθεί η συναυλία κατηγορώντας τον Γουίλιαμς ότι είναι «σιωνιστής».
Ο 51χρονος τραγουδιστής αντιμετώπιζε επικρίσεις στην Τουρκία για την εβραϊκή κληρονομιά της οικογένειάς του και για τη συναυλία που είχε δώσει το 2015 στο Ισραήλ, η οποία είχε προκαλέσει επικρίσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.
ΑΠΕ - ΜΠΕ