Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνη απόφαση για αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Αποφασίστηκε να συνταχθεί κείμενο με όλα τα επιχειρήματα που συνηγορούν σε αυτήν τη θέση και να συνταχθούν δίπλα σε κάθε αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης η δημοτική αρχή και οι επικεφαλής των παρατάξεων να συναντηθούν με τον διοικητή του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, όπου θα εκφράσουν τις θέσεις και τα επιχειρήματάτους, για να αποκτήσει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και πάλι την αυτοτέλειά του. Σημειώθηκε δε πως δεν μπορούν να εφησυχάζουν στις διαβεβαιώσεις που ακούγονται, αλλά θα πρέπει να είναι διεκδικητικοί.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε πως «από την πρώτη στιγμή που υπήρξε φημολογία για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας περί υποβάθμισής του ο δήμαρχος με συνεργάτες του επισκεφθήκαμε τηνκ. Καλομοίρη να ενημερωθούμε. Της είπαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό της και θα πάρουμε απόφαση στο ΔΣ ότι θα είμαστε απέναντι σε όποια υποβάθμιση διεκδικώντας την αναβάθμισή του. Σήμερα καλούμαστε όλοι να διατρανώσουμε ότι το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή». Επίσης σημείωσε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2012, όταν εντάχθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου επεσήμανε: «Οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνει κάτι είναι επιφανειακές, γιατί έρχεται γραπτή οδηγία από το υπουργείο ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες με το Νοσοκομείο Καλαμάτας, μία νοσηλευτική, μία ιατρική, μία διοικητική, μία τεχνική. Μη μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, είναι τεράστια υποβάθμιση να καταργηθούν αυτές οι υπηρεσίες και να γίνει μία, χάνουμε ακόμη περισσότερο την αυτοτέλειά μας. Επειδή αποσυνδέονται άλλα νοσοκομεία πρέπει να διεκδικήσουμε την αποσύνδεσή του και έχουμε επιχειρήματα ότι είναι κληροδότημα. Είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει ενάντια στον κληροδότη. Όλα τα επιχειρήματα που έχουμε πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια απόφαση και να πάμε και οι ίδιοι στον διοικητή του Νοσοκομείου Μεσσηνίας».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Άκης Κατρίτσης αρχικά επεσήμανε την απουσία αρκετών δημοτικών συμβούλων από ένα τόσο σημαντικό θέμα και ειδικά αυτών της Κυπαρισσίας, αναφέροντας την κ. Ανδρινοπούλου και τους κυρίους Γκρίτζαλη και Φιλντίση. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι πρώτος έθιξε το ζήτημα όταν είχε πέσει στην αντίληψή του σχετικό δημοσίευμα και ζήτησε έκτακτο συμβούλιο που δεν έγινε: «Ζήτησα να γίνει έκτακτη συνεδρίαση, να υπάρξει παρέμβαση, καθώς είχαμε την περίπτωση της αποσύνδεσης των Νοσοκομείων Έδεσσας και Πέλλας, αλλά δεν εισακούστηκα». Τόνισε ότι «δεν υπάρχει απλά φημολογία για υποβάθμιση, υπάρχει υπουργική απόφαση, κρατική εντολή. Πρέπει να είμαστε δίπλα στο νοσοκομείο. Δεν πειθόμαστε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη, την υπογραφή στο συγκεκριμένο έγγραφο την έχει βάλει ο αναπληρωτής υπουργός. Έχουμε μια πορεία φθίνουσα και δεν μας υπολογίζουν. Ποιος μας λέει ότι τα κενά του Νοσοκομείου Καλαμάτας δεν θα τα καλύπτει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας;». Υπογράμμισε πως υπήρξε μια πολύ καλή παρέμβαση από τον κ. Μάκαρη για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει ομόφωνη απόφαση-ψήφισμα και ότι θα έπρεπε να πάει ο δήμαρχος στην επίσκεψη Γεωργιάδη στην Καλαμάτα.

Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε: «Με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας καλούνται οι διοικητές των νοσοκομείων

να προτείνουν νέους οργανισμούς βασιζόμενοι στους υπάρχοντες νόμους. Για το δικό μας δε, νοσοκομείο προβλέπεται ένας ενιαίος οργανισμός με το Νοσοκομείο Καλαμάτας, μία υπηρεσία ιατρική, μία τεχνική,μία οικονομική κ.λπ. Διατηρεί τον 4052/12, με τον οποίο καταρτίστηκε ο ισχύων οργανισμός του νοσοκομείου (Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας,όπως ονομάζεται). Είναι ο νόμος με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο οργανισμός που προέβλεπε 45 γιατρούς, με τον ισχύοντα που προβλέπει 28 γιατρούς, που και από αυτούς υπάρχουν μόνο 17. Άρα δεν είναι φημολογία,όπως αναφέρετε στην εισήγηση, είναι άμεση προοπτική υποβάθμισης του νοσοκομείου. Θα επιδεινωθεί η μετακίνηση γιατρών και προσωπικού,οι ελλείψεις σε ειδικότητες,οι ελλείψεις σε αριθμό γιατρών ανά ειδικότητα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη σημερινή εποχή που έχουν γίνει άλματα στον τομέα της Ιατρικής και της επιστήμης και τεχνολογίας γενικότερα,να μειώνονται συνεχώς οι παροχές της υγείας,να πεθαίνουν άνθρωποι αβοήθητοι. Ο λαός της Τριφυλίας με τα σωματεία και τους φορείς του κάνει συνεχείς διαμαρτυρίες, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, συνταξιούχοι,γυναίκες κ.λπ.Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να απαιτήσουμε με όλους τους τρόπους και με ψήφισμα και με κινητοποίηση την ουσιαστική αναβάθμιση του νοσοκομείου, την αυτοτέλειά του ως αυτόνομη μονάδα. Να οργανώσει ο δήμος παντριφυλιακή κινητοποίηση».

Η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου τόνισε πως «πρέπει να επανέλθει στο 2012 με 45 θέσεις γιατρών καινα αυξηθεί η δύναμη σε κλίνες από 70 σε 80, καθώς έτσι θα πάει σε άλλη κατηγορία και θα βγάζει και τομείς. Πρέπει να λειτουργήσουν νέοι τομείς και ειδικότητες, αλλά και να έχει οικονομική αυτονομία, όπως και να ονομαστεί Αλεξοπούλειο».

Ο δημοτικός σύμβουλοςΠαναγιώτης Τσαφαράς τόνισε πως «δυστυχώς η Τριφυλία για ακόμη μια φορά βρίσκεται στο μάτι των ειδικών, βρίσκεται σε αποψίλωση. Αυτά που δικαιούται να έχει ο κάθε πολίτης δεν τα έχει». Επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να σταθούν μόνο σε μια απόφαση και σε μια συνάντηση με τονδιοικητή, αλλά το θέμα να πάει μέχρι τη Βουλή «και να απαιτήσουμε δυναμικά,όσο ζητιανεύουμε δεν μας λαμβάνουν υπόψη και μας αφαιρούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας».

Κ.Μπ.