Τραμπ: Η Χαμάς θα αντιμετωπίσει πλήρη καταστροφή αν παραμείνει στην εξουσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφωνεί» να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, κάτι που έχει ήδη ζητήσει από την Παρασκευή.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σύντομα θα γνωρίζει αν η Χαμάς είναι σοβαρή για την ειρήνη».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εξάλλου σήμερα πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μόλις συμφωνήσετε για τα ζητήματα επιμελητείας, πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων, συνεπώς αυτά θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνία για τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα»

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο για να συζητήσουν αύριο, Δευτέρα, με τη Χαμάς για «την απελευθέρωση των ομήρων».

«Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για «τεχνικές διαπραγματεύσεις».

Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών. Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν.

