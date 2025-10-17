eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025 19:57

ΗΠΑ: Δύο επιζώντες από πλήγμα σε σκάφος στην Καραϊβική κρατούνται σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ο αμερικανικός στρατός κρατά πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο δύο επιζώντες, τους οποίους διέσωσε από τη θάλασσα μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε την Πέμπτη σε ένα σκάφος στην Καραϊβική, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Δύο από τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώθηκαν.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι τα πλήγματα αυτά εντάσσονται στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, κάτι που θα σήμαινε ότι οι επιζώντες από το πλήγμα της Πέμπτης μπορεί να θεωρηθούν ως οι πρώτοι «αιχμάλωτοι πολέμου» σε αυτήν την εκστρατεία.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, οι δύο επιζώντες περισυνελέγησαν από στρατιωτικό ελικόπτερο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

