eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025 12:04

Γάζα: Σπάει η εκεχειρία - Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Γάζα: Σπάει η εκεχειρία - Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα (Βίντεο)

Premium Strom

Σπάει η εκεχειρία μετά τη νέα εξέλιξη στη λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς ξεκίνησε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Ράφα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο IDF έχει στείλει την απάντησή του και έχει προχωρήσει στην πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών κατά της Χαμάς στο πεδίο.

Το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί την πιο πρόσφατη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ο IDF δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς, αναφέρει το iefimerida.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις