Προκαταρκτική συμφωνία για την Μονή Σινά - Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών (βίντεο)

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία εξασφάλιση οριστικής συμφωνίας η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακραίωνη εκκρεμότητα, εξέφρασε ενώπιον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χριστόδουλου και του άρτι χειροτονηθέντος Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Συμεών, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας ενώπιον και του Αιγύπτιου Πρέσβη, Ιχάμπ Σολιμάν (Ihab Soliman), «είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στην Σιναϊτική Αδελφότητα στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακροχρόνια, μακραίωνη, εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Ο κ.Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην τελετή χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Συμεών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στον Ναό της Αναστάσεως, από κοινού με τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Καλατζή, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλο και τον βουλευτή Λαρίσης Μ. Χαρακόπουλο (ΝΔ), καθώς και πλήθους εκπροσώπων σειράς κρατών, αρχιερέων και πιστών, τόνισε ότι αποτελεί προνόμιο αυτή του η συμμετοχή «στο ιστορικών διαστάσεων γεγονός. Στην χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ του ήδη εκλεγμένου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Συμεών.»

Όπως είπε «είναι δε πάντοτε μεγάλη η συγκινησιακή φόρτιση όταν ένα τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα στον ιερό αυτό τόπο, στην Ιερουσαλήμ, στον πάνσεπτο Ναό της Αναστάσεως. Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, όπως άλλωστε και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι επίσης εκ των σπουδαιοτέρων θεματοφυλάκων μίας παράδοσης πολύτιμης για την ιστορία, την κληρονομιά, την πνευματική ταυτότητα της Ελλάδας, και όλου του ελληνισμού. »

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών «η θέα της γαλανόλευκης ακόμη και το μέσο της ερήμου, εδώ στους Αγίους Τόπους, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και το Σινά αρκεί να θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον ελληνισμό. Είναι συνεπώς φυσικό να παραμένει προσηλωμένη η Ελλάδα στην βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυση της θέσης και της υψηλής αποστολής της.

Η πολιτεία έχει εργαστεί συστηματικά προς τούτο. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εντατικά. Θα συνεχίσει να το πράττει με αφοσίωση και να προσφέρει όχι μόνον την αρωγή αλλά και την συνεργασία με αμέριστη διάθεση κοινής κατανόησης και ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και με εμπιστοσύνη στις ίδιες αποφάσεις τους κατά την κανονική τάξη.»

Σε αυτό το πνεύμα ανανέωσε «την διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στη στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην παροχή προς αυτό της ισχυρής υποστήριξης προς όλα τα πεδία. Για την Ελλάδα η προάσπιση των δικαίων και προνομίων του Πατριαρχείου και ευρύτερα η διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στα Ιεροσόλυμα αλλά και σε όλη την Μέση Ανατολή αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Προτεραιότητα η οποία αφορά το σύνολο του ελληνισμού. Εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Την ιστορική του διαδρομή και την πνευματική του ιδιοσυστασία, άρα και το ίδιο το μέλλον».

ΑΠΕ - ΜΠΕ