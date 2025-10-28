Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ (βίντεο)

Ξεπέρασαν τους 300 οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τα 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ και τον τραυματισμό 26 ανθρώπων.

Οι πολίτες ανησυχούν όσο η γη συνεχίζει να τρέμει καθώς ξύπνησαν μνήμες από τον φονικό σεισμό το 2023, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σκότωσε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους.

Ο δεύτερος μέσα σε τρεις μήνες μεγάλος σεισμός στη δυτική Τουρκία έγινε αισθητός και σε Λέσβο και Χίο. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν με πολίτες να πηδούν πανικόβλητοι από μπαλκόνια. Τουλάχιστον τρία κενά κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσαν στο επίκεντρο του σεισμού στο Σιντίργκι.

Ο σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών είχε επίκεντρο την πόλη Σιντιργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, AFAD. Σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα (19:48 GMT) σε βάθος 5,99 χιλιομέτρων.

Τουλάχιστον τρία κενά κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσαν στο Σιντιργκί, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια. Οι κατασκευές είχαν ήδη υποστεί ζημιές σε προηγούμενο σεισμό.

Πολλοί άνθρωποι παρέμειναν έξω φοβισμένοι για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk. Καθώς άρχισε να βρέχει, τα τζαμιά, τα σχολεία και οι αθλητικές αίθουσες παρέμειναν ανοιχτά για να στεγάσουν τους ανθρώπους.

Το Σιντιργκί χτυπήθηκε επίσης τον Αύγουστο από σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ο οποίος σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Έκτοτε, η περιοχή γύρω από το Μπαλικεσίρ έχει πληγεί από μικρότερους σεισμούς.

Η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή σημαντικών ρήξεων και οι σεισμοί είναι συχνοί.

Το 2023, ένας σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σκότωσε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στην Τουρκία και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια σε 11 νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες. Άλλοι 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βόρεια τμήματα της γειτονικής Συρίας.

Πηγή: ertnews.gr