Η Βραζιλία βγάζει στο σφυρί το θρυλικό «Μαρακανά» για να μειώσει το δημόσιο χρέος της

Το εμβληματικό στάδιο «Μαρακανά» τίθεται προς πώληση. Η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο ελπίζει να συγκεντρώσει περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ για να μειώσει το τεράστιο δημόσιο χρέος της, προκαλώντας έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στη Βραζιλία.

Η κυβέρνηση του Ρίο έχει αποφασίσει να πουλήσει το ιστορικό στάδιο –σύμβολο της βραζιλιάνικης ταυτότητας– όπου δίνουν τους αγώνες τους οι δύο μεγάλοι σύλλογοι, Φλαμένγκο και Φλουμινένσε.

Η Επιτροπή Συντάγματος και Δικαιοσύνης της Νομοθετικής Συνέλευσης του Ρίο (ALERJ) τροποποίησε το κυβερνητικό νομοσχέδιο, αφαιρώντας 16 από τα 48 ακίνητα που προορίζονταν για πώληση και προσθέτοντας 30 νέα, ανάμεσά τους και το «Μαρακανά», τον «ναό» του βραζιλιάνικου και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η είδηση προκάλεσε άμεση οργή στο κοινό της χώρας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ροντρίγκο Αμορίμ, εξήγησε ότι η Πολιτεία χρειάζεται να μειώσει τα κόστη συντήρησης των ακινήτων της, λέγοντας πως «η κυβέρνηση δαπανά περίπου 160.000 ευρώ ανά αγώνα για τη συντήρηση του Μαρακανά».

Εκτίμησε επίσης ότι η πώληση του σταδίου και του γειτονικού συγκροτήματος «Aldeia Maracanã» θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 320 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις προσφορές της αγοράς. Τόνισε ωστόσο ότι ο κύριος στόχος δεν είναι μόνο τα έσοδα, αλλά και η αποφυγή μελλοντικών δαπανών λόγω εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων και η αξιοποίησή τους με πιο παραγωγικό τρόπο. Το σχέδιο θα τεθεί σε ψηφοφορία τις επόμενες εβδομάδες.

Η Πολιτεία του Ρίο χρωστάει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 1,89 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν το 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης χρέους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα ιδιοκτησίας του «Μαρακανά». Το 2011, ο μεγιστάνας Άικ Μπατίστα προσπάθησε να το αγοράσει, πριν από τη διεξαγωγή του τελικού του Μουντιάλ 2014 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016. Αν και η πρόταση δεν προχώρησε, η συζήτηση για το αν πρέπει να περάσει σε ιδιωτικά χέρια συνεχίζεται εδώ και χρόνια, διχάζοντας την κοινή γνώμη.

Το στάδιο είναι παγκοσμίως γνωστό λόγω του ιστορικού «Μαρακανάσο», της αναπάντεχης ήττας της Βραζιλίας από την Ουρουγουάη (1-2) στον τελικό του Μουντιάλ στις 16 Ιουλίου 1950, παρουσία 173.850 θεατών, ενώ άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό στις 199.854, το μεγαλύτερο κοινό που έχει καταγραφεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σήμερα, το Μαρακανά έχει χωρητικότητα 78.838 θεατών, μετά από τρεις εκτεταμένες ανακαινίσεις: Το 1999/2000, όταν αφαιρέθηκαν οι θέσεις ορθίων (103.000 θέσεις), το 2005–2007 (88.000 θέσεις) και το 2010–2013, ενόψει του Μουντιάλ 2014, που το διαμόρφωσε στη σημερινή του μορφή.

