Σήμερα οι εκλογές για νέο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη

Παραμονή της επετείου της προεδρικής επανεκλογής του, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει το σοβαρότερο εσωτερικό αγκάθι στη δεύτερη διακυβέρνησή του: το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη Νέα Υόρκη.

Οπου οι σημερινές εκλογές της για την ανάδειξη νέου δημάρχου έχουν αδιαφιλονίκητο φαβορί. Τον μουσουλμάνο Ζόχραν Μαμντάνι, υποψήφιο με το χρίσμα των Δημοκρατικών. Ενα πρόσωπο που κατά πολλούς αναλυτές θα αποτελέσει διαρκή «πονοκέφαλο» για τον Τραμπ την επόμενη τριετία, καθώς ενδεχομένως θα αναδειχθεί καταλύτης φθοράς της σημερινής παντοδυναμίας του. Κατά άλλους, ωστόσο, ενδέχεται να δώσει στον πρόεδρο την ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να επιβάλλεται πλήρως έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου του στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό -κατά πολλούς ωστόσο από ανεδαφικό έως επικίνδυνο-, ο 34χρονος Μαμντάνι συσπειρώνει τους απογοητευμένους Νεοϋορκέζους ψηφοφόρους, ιδίως νέους, γυναίκες, προερχόμενους από μειονότητες, φτωχότερους, μικροεπαγγελματίες και μισθωτούς χωρίς δική τους ιδιοκτησία. Πολιτικά εκφράζει την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, με τον αειθαλή γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και την 35χρονη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ να τον πλαισιώνουν στις εμφανίσεις του. Το μοντέλο τού «φορολογήστε τους πλούσιους» για την ανακατανομή του πλούτου ηχεί χαϊδευτικά στα αυτιά των εν λόγω ψηφοφόρων. Σε άλλους, όμως, προκαλεί πανικό.

Η ορμή και η προοπτική που θα ανοίξει μια επιτυχία του δεν ανησυχούν μόνο τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και τους μετριοπαθείς Δημοκρατικούς. Παραείναι «σοσιαλιστής» για τα μέτρα τους. Ο επικεφαλής τους στη Γερουσία Τσακ Σούμερ οριακά ανακοίνωσε την υποστήριξή του. Αλλοι, όπως ο Μπιλ Κλίντον, τάχθηκαν υπέρ του επίσης Δημοκρατικού υποψήφιου Αντριου Κουόμο. Ανησυχούν, όπως και οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι η εκλογή του Μαμντάνι μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα ευρύτερων ανατροπών στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, τις οποίες δεν αντέχουν.

Το ίδιο και η Wall Street. Γράφτηκε -και δεν διαψεύστηκε- ότι ορισμένοι billionaires και επικεφαλής εισηγμένων κολοσσών συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και αποφάσισαν να συνεισφέρουν 20 εκατ. δολάρια για την εξουδετέρωση της υποψηφιότητας του Μαμντάνι. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος προχώρησε ακάθεκτος.

Τα γκάλοπ

Αν ο Μαμντάνι δεν εκλεγεί δήμαρχος, θα πρόκειται για την εντυπωσιακότερη εκλογική ανατροπή όλων των εποχών. Ολες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις, διαχρονικά, τον δείχνουν βέβαιο νικητή. Προηγείται με 10-30 μονάδες του δεύτερου διεκδικητή, του πρώην κυβερνήτη Αντριου Κουόμο. Μακράν τρίτος, ο επίσημος εκλεκτός των Ρεπουμπλικάνων Κέρτις Σλίβα. Υπήρχε και τέταρτος, ο απερχόμενος δήμαρχος Ερικ Ανταμς, υπόδικος για διαφθορά, που αποσύρθηκε υπέρ του Κουόμο καθώς δημοσκοπικά υστερούσε αισθητά.

Μια δημοσκόπηση της τελευταίας εβδομάδας του Πανεπιστημίου του Κουίνιπιακ έδειξε ότι ο Κουόμο μείωσε στις 10 ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά του από τον Μαμντάνι - 34% έναντι 44%. Ομως σε άλλες τρεις, του Πανεπιστημίου Μάριστ, του περιοδικού «Newsweek» και του Κολεγίου Εμερσον, υπολείπεται αντίστοιχα κατά 16, 17 και 25 μονάδες.

Τα exit polls στις κάλπες της πρόωρης ψηφοφορίας -ξεκίνησε 25 Οκτωβρίου- δείχνουν αυξημένη συμμετοχή και ισχυρότατο προβάδισμα του Μαμντάνι. Τον οποίο, σύμφωνα με το Fox News, υποστηρίζει το 78% των πολύ φιλελεύθερων ψηφοφόρων, το 67% των κάτω των 30 ετών και το 62% των γυναικών κάτω των 45 ετών. Το Patriot Polling αναφέρει ότι συγκεντρώνει 62% των αλλοδαπών Νεοϋορκέζων, το 51% των μαύρων και το 52% των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι, παρά τις σκληρότατες θέσεις του κατά του Ισραήλ, συγκεντρώνει το 38% των Εβραίων ψηφοφόρων έναντι 42% του Κουόμο.

Στα προεκλογικά τηλεοπτικά debates ο Μαμντάνι κατάφερε να βγει αν όχι νικητής -όπως οι περισσότεροι εκτιμούν τουλάχιστον για το πρώτο εξ αυτών-, σίγουρα αλώβητος. Και αυτό για ένα εκλογικό σώμα που δίνει ιδιαίτερη σημασία στα debates έχει τεράστια σημασία. Ψύχραιμος και μεθοδικός απέναντι στην προσπάθεια του Κουόμο να τον παρουσιάσει ως εντελώς άπειρο να ηγηθεί του δήμου, ισχυριζόμενος ότι μόνο εκείνος -παρότι ελεγχόμενος από το 2021 για σεξουαλική παρενόχληση- μπορεί να αποτρέψει την «επέλαση» του Τραμπ στην πόλη.

