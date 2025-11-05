Αεροσκάφος συνετρίβη στο Κεντάκι - 7 νεκροί και 11 τραυματίες (βίντεο)

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι (κεντρικές ΗΠΑ), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το FlightRadar24, το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την πτήση του προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα και φιλοξενεί 20.000 εργαζόμενους και 300 καθημερινές πτήσεις.

Η περιοχή καλύφθηκε από φωτιά και συντρίμμια. Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιοχές Φερν Βάλεϊ και Γκρέιντ Λέιν, που βρίσκονται στην νότια πλευρά του αεροδρομίου, το οποίο χρησιμεύει ως κέντρο της UPS.

Αρχικά, είχε εκδοθεί εντολή καταφυγής για μια περιοχή 5 μιλίων γύρω από το αεροδρόμιο, η οποία αργότερα επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές βόρεια του αεροδρομίου μέχρι τον ποταμό Οχάιο.

Η UPS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των επιβαινόντων.

