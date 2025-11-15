Ευχαριστίες του Αμερικανού Μόνιμου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ προς την Ελλάδα για τη στήριξη του σχεδίου Ψηφίσματος των ΗΠΑ για τη Γάζα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X την «ευγνωμοσύνη» του προς την Ελλάδα για τη στήριξή της στο «ζωτικής σημασίας Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τη Γάζα».

Η ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη, σε αντίστοιχη ανάρτηση, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «καλωσορίζει τη σημερινή κοινή δήλωση επί του σχεδίου ψηφίσματος του ΣΑ ΟΗΕ ως ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της εκεχειρίας και την αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα».

Όπως επισημαίνεται, «το Ψήφισμα αυτό ανοίγει τον δρόμο για την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση, οδηγώντας σε βιώσιμη ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η ανάρτηση του Αμερικανού Μόνιμου Αντιπροσώπου έρχεται μετά την ενημέρωση των κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας από τις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν και το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία ως προς την έγκριση του σχεδίου Ψηφίσματος που επιδιώκει να παγιώσει την εκεχειρία και να ενισχύσει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ