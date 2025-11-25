Η Ουκρανία συμφώνησε στους βασικούς όρους του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ

Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική πρόταση για την οποία διαμεσολάβησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Ουάσινγκτον έστειλε το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, πριν αξιωματούχοι και των δύο χωρών συντάξουν μια αντιπρόταση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων, οργάνωσαν βιαστικά μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με τις διαπραγματεύσεις.

Αυτό έρχεται μετά από αναφορές ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, συναντήθηκαν σήμερα για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν στους «βασικούς όρους» της συμφωνίας που παρουσιάστηκε στη Γενεύη.

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

«Η Ουκρανία θέλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή έστω εντός Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο», δήλωσε ο επικεφαλής του Ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ούμεροφ, στο Telegram.

«Επέστρεψα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους εταίρους στη Γενεύη και τώρα η λίστα με τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να γίνει εφικτή. Υπάρχουν λιγότερα σημεία – όχι πλέον 28 – και περισσότερα σωστά στοιχεία ελήφθησαν υπόψη σε αυτό το νέο πλαίσιο.

Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να οριστικοποιήσουμε το έγγραφο και πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια», είναι το μήνυμα του Ζελένσκι ο οποίος σε νέα ανάρτησή του καταδικάζει τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που όπως αναφέρει, άφησαν έξι νεκρούς και 13 τραυματίες.

