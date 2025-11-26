eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 15:03

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα για όριο ηλικίας 16 ετών στα social media

Γράφτηκε από την

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ψήφισμα για όριο ηλικίας 16 ετών στα social media

Premium Strom

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που ζητά την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, ώστε να διασφαλιστεί η «ανάλογη με την ηλικία αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, η νομοθεσία προβλέπει «τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ηλικίας 16 ετών ως το προεπιλεγμένο όριο κάτω από το οποίο η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, εκτός αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν δώσει διαφορετική άδεια στα παιδιά τους».

Επίσης ζητά να οριστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 13 έτη κατώτατη ψηφιακή ηλικία για την πρόσβαση σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες βίντεο και βοηθούς ΤΝ (Τεχνητής Νοημοσύνης).

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου δεν είναι νομικά δεσμευτικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις