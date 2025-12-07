Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο.

Η συνάντηση αυτή αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ο Νετανιάχου έχει ζητήσει αίτηση χάριτος στην υπόθεση που διώκεται για διαφθορά ενώ έχει απευθυνθεί για στήριξη και σοτν Τραμπ.

Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά από το βήμα της Κνέσετ και αργότερα απευθύνοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ. Χάρη στο Ισραήλ απονέμεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο απονομής χάριτος ενόσω μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

