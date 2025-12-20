BTA: Μείωση καταγράφηκε το 2023 στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Το 2023, σε σύγκριση με το 2022, καταγράφηκε πτώση στις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων του θερμοκηπίου, με εξαίρεση τις εκπομπές δυο αεριών του θερμοκηπίου (υπερφθοράνθρακας και υποξείδιο του αζώτου), που παρέμειναν αμετάβλητα, ανακοίνωσε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας (NSI).

Το οξείδιο του θείου κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, 36%, ενώ ακολουθεί το διοξείδιο του άνθρακα, στο 26%. Το NSI εξήγησε το φαινόμενο αυτό, καθώς ο ενεργειακός τομέας χρησιμοποιεί μικρότερες ποσότητες καυσίμων.

Ένας έλεγχος με τη βουλγαρική Στατιστική Υπηρεσία καταδεικνύει πως, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία αναφορικά με τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, καταγράφηκε μια αύξηση των εκπομπών οξειδίου του θείου και οξειδίου του αζώτου, πτητικών υδρογονανθράκων πλην μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα το 2022 και μια μείωση των εκπομπών μεθανίου και μονοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2021.

Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου και αμμωνίας. Οι εκπομπές οξειδίου του θείου το 2022 ανήλθαν σε 73.000 τόνους, οξειδίου του αζώτου και πτητικών υδρογονανθράκων πλην μεθανίου σε 96.000 τόνους και 76.000 τόνους αντίστοιχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ