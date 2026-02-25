Δήμος Καλαμάτας: Έργο αναβάθμισης των 17 στρεμμάτων στον Κορδία

Το έργο αναβάθμισης της περιοχής των 17 στρεμμάτων στον Κορδία, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, προγραμματίζει ο Δήμος με τη μέθοδο μελέτη – κατασκευή.

Χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε τον φάκελο δημόσιας σύμβασης για την πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρ. στην περιοχή Κορδία” και υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Βιοκλιματικές αναπλάσεις στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας”, δαπάνης 935.295,35 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Βασίλη Κουτραφούρη, “η πράξη αυτή αφορά στην μετατροπή της έκτασης των 17 στρεμμάτων περίπου, που αποτελεί τμήμα της παραχωρηθείσας στο Δήμο έκτασης και σήμερα αποτελεί πλήρως αδιαμόρφωτο χώρο, σε χώρο αστικού πρασίνου και αναψυχής μέσα από παρεμβάσεις με ήπια έργα διαμορφώσεων εδάφους, σημαντικές φυτεύσεις και δημιουργία ζωνών πρασίνου, δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης, αστικό εξοπλισμό, φωτισμό και λοιπές υποδομές αναψυχής. Οι διαμορφώσεις θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, σε εμποδιζόμενα ή ηλικιωμένα άτομα, επιτρέποντάς τους την φιλική περιήγηση στο χώρο. Με τις παρεμβάσεις δημιουργείται ένα ευνοϊκό μικροκλίμα, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τα υλικά που θα επιλεγούν θα είναι οικολογικά, εύκολα στη συντήρηση, ασφαλή στη χρήση, με υψηλές τιμές ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας και μεγάλη ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρ. στην περιοχή Κορδία». Για την ανάθεση του έργου επιλέγεται η διαδικασία του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 935.295,35 ευρώ με ΦΠΑ”.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα ζήτησε αρχικά να αναβληθεί το θέμα, λόγω της απουσίας των στελεχών της παράταξης που είναι πολιτικοί μηχανικοί και το γνωρίζουν πολύ καλά. Το αίτημα απέρριψε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι στις 27 του μήνα είναι η τελευταία προθεσμία για την υποβολή και αναφέροντας πως στελέχη του Δήμου δούλεψαν αυτές τις μέρες για να υποβάλουν 12 έργα στην Περιφέρεια.

Οσον αφορά την παρατήρηση της κ. Κούβελα ότι υπήρχε μελέτη για αξιοποίηση των 50 στρεμμάτων του Κορδία από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο -, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε ότι στα αναλυτικά στοιχεία φαίνονται ακριβώς τα ΚΑΕΚ, ποια είναι του Δήμου και ποια όχι και πως το έργο που προγραμματίζεται, είναι σε άλλο χώρο, τελείως διαφορετικό, ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το γήπεδο της ΕΠΣΜ.

Ο αντιδήμαρχος Β. Κουτραφούρης διευκρίνισε ότι το έργο θα υλοποιηθεί μελέτη – κατασκευή, δηλαδή ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη σύνταξη των οριστικών μελετών.

Τέλος, η Ευγ. Κούβελα ψήφισε λευκό, παρατηρώντας ότι “είναι ένα έργο που θέλουμε να γίνει. Είναι θαυμάσια περιοχή που πρέπει να αναβαθμιστεί”.

