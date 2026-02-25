3,95 εκ. ευρώ επιπλέον διεκδικεί ο Δήμος για αποκατάσταση ζημιών - 19 σπίτια υπό αξιολόγηση μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές σε διάφορες περιοχές του δήμου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεκδίκηση ποσού ύψους 2.100.000 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Θουρίας και 1.850.000 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και θωράκισης των πληγεισών περιοχών. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι την Παρασκευή εξασφαλίστηκε η επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την ένταξη και άλλων περιοχών του Δήμου στο σχετικό πλαίσιο. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η διεκδίκηση πρόσθετης χρηματοδότησης, πέραν αυτής που είχε αρχικά εγκριθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων. Παράλληλα, ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε ότι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) έκρινε πως υπάρχει ζήτημα σε 19 κατοικίες, όχι μόνο στην περιοχή του Ταϋγέτου αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου. Πλέον, αναμένεται ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) να προχωρήσει στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων κατοικιών, προκειμένου να καθοριστεί η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Τ.Αν.