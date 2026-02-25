eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

3,95 εκ. ευρώ επιπλέον διεκδικεί ο Δήμος για αποκατάσταση ζημιών - 19 σπίτια υπό αξιολόγηση μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

3,95 εκ. ευρώ επιπλέον διεκδικεί ο Δήμος για αποκατάσταση ζημιών - 19 σπίτια υπό αξιολόγηση μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Tον δεύτερο πίνακα για την επιχορήγηση έργων αποκατάστασης, με τους προτεινόμενους προϋπολογισμούς, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν οι συνεχείς βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές σε διάφορες περιοχές του δήμου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεκδίκηση ποσού ύψους 2.100.000 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Θουρίας και 1.850.000 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και θωράκισης των πληγεισών περιοχών. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι την Παρασκευή εξασφαλίστηκε η επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την ένταξη και άλλων περιοχών του Δήμου στο σχετικό πλαίσιο. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η διεκδίκηση πρόσθετης χρηματοδότησης, πέραν αυτής που είχε αρχικά εγκριθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων. Παράλληλα, ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε ότι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) έκρινε πως υπάρχει ζήτημα σε 19 κατοικίες, όχι μόνο στην περιοχή του Ταϋγέτου αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου. Πλέον, αναμένεται ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) να προχωρήσει στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων κατοικιών, προκειμένου να καθοριστεί η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Τ.Αν.

