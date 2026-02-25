Δήμος Καλαμάτας: Τρεις νέες ευρωπαϊκές προτάσεις για την κλιματική ουδετερότητα

Οι προτάσεις αφορούν τα έργα NETZERO MOVE, FrontPlus (4FrontPlus) και CirculAI, με κοινό παρονομαστή την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η πρώτη εισήγηση αφορά την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υποβολή της πρότασης NETZERO MOVE στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα HORIZON-MISS. Πρόκειται για έργο διάρκειας 36 μηνών, που υλοποιείται μέσω του εργαλείου Pre-Commercial Procurement (PCP) και στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων, AI-enabled λύσεων αστικής κινητικότητας, όπως: ψηφιακά δίδυμα (digital twins) για την πόλη, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας και φόρτισης, εργαλεία ολοκλήρωσης κινητικότητας και ενέργειας. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ως μέλος της Buyers’ Group και θα φιλοξενήσει πιλοτική εφαρμογή σε πραγματικό αστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προδιαγραφών, στη διάθεση δεδομένων και στη μέτρηση δεικτών εκπομπών και λειτουργικής απόδοσης. Ο προϋπολογισμός για τον Δήμο ανέρχεται σε 246.562,50 ευρώ, με 100% χρηματοδότηση.

Η δεύτερη εισήγηση αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση FrontPlus (4FrontPlus), επίσης στο πλαίσιο του HORIZON-MISS. Το έργο αξιοποιεί το εργαλείο PCP για την ωρίμανση και δοκιμή καινοτόμων λύσεων που επιταχύνουν την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα σε «οικοσυστήματα» πόλης–λιμένα. Στον πυρήνα του έργου περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα «πακέτα λύσεων», όπως: CityFlow για βελτιστοποίηση αστικής εφοδιαστικής και κινητικότητας, SmartPort District Efficiency για ενεργειακή αναβάθμιση περιοχών πέριξ λιμένα, και CivitasTwin, ένα επιχειρησιακό ψηφιακό δίδυμο με έμφαση στη διακυβέρνηση δεδομένων και την κυβερνο-ανθεκτικότητα. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ως Follower City / Shadow Procurer, συνδιαμορφώνοντας προδιαγραφές και προετοιμάζοντας τη μελλοντική υιοθέτηση των λύσεων, μέσω πιλοτικών δοκιμών και εκπόνησης «Replication Roadmap» για την πόλη.

Η τρίτη εισήγηση αφορά την πρόταση CirculAI, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα HORIZON-CL5. Το έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα για κυκλικές και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ανακαινίσεις κτιρίων σε επίπεδο «whole-life», με εργαλεία παρακολούθησης, προβλεπτική ανάλυση και πλατφόρμα υποστήριξης αποφάσεων για σύγκριση σεναρίων ανακαίνισης και επαναχρήσης. Στο πλαίσιο του έργου, η Καλαμάτα θα υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή στο Κτήριο Αναγνωστόπουλου, διατηρητέο νεοκλασικό προ του 1950 στην οδό Φαρών, επιφάνειας περίπου 310 τ.μ., το οποίο θα ανακαινιστεί και θα φιλοξενήσει δραστηριότητες του Kalamata.Lab. Το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει: καθαρές ενεργειακές λύσεις και έξυπνους ελέγχους, λύσεις βασισμένες στη φύση και αστικό δροσισμό, ψηφιακή παρακολούθηση και “material passports”, συμμετοχική διακυβέρνηση και εμπλοκή πολιτών μέσω του Kalamata.Lab.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2030

Και οι τρεις προτάσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Καλαμάτας ως EU Mission City για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, ενισχύοντας τη δυνατότητα του Δήμου να λειτουργεί ως «έξυπνος δημόσιος αγοραστής» και να δοκιμάζει καινοτόμες λύσεις πριν από τη μαζική τους υιοθέτηση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης η δημοτική σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Ευγενία Κούβελα, σημείωσε πως πρόκειται επί της ουσίας για άυλα έργα στις δύο πρώτες περιπτώσεις, δίχως ουσιαστικό όφελος για τους δημότες. Η ίδια παρατήρησε πως η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει κατανοήσει τί αφορούν αυτές οι προτάσεις λόγω της σύνθετης γλώσσας και των αγγλικών όρων που χρησιμοποιούνται, εκτιμώντας πως ούτε η πλειοψηφία σου σώματος της Επιτροπής έχει καθαρή εικόνα. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέλυσε τα θετικά στοιχεία που λαμβάνει η πόλη μέσω των προτάσεων αυτών, διαφωνώντας με τον όρο “άυλα”, καθώς υπάρχουν προγράμματα που εξασφάλισε ο Δήμος και χρηματοδότησαν μεταξύ άλλων την ωρίμανση των μελετών για το Πνευματικό Κέντρο, το Ζουμπούλειο κ.α. Ως προς την τρίτη εισήγηση, ο ίδιος πρόσθεσε πως ο χώρος θα περιλαμβάνει διαδραστικές αίθουσες, χώρους για το φεστιβάλ ρομποτικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας, μέχρι μια αίθουσα που βιωματικά οι μαθητές θα ζουν τον σεισμό της Καλαμάτας. Η κα Κούβελα για αυτή την εισήγηση ψήφισε θετικά, ζητώντας διευκρινίσεις για το κόστος υλοποίησης της. Ο κ. Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως πρόκειται για ψηφιακές λύσεις και ότι έχουν γίνει συζητήσεις ώστε να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για το σκοπό αυτό. Κλείνοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε πως πρόκειται για τρεις ακόμα σημαντικές προτάσεις, εκθειάζοντας τη δουλειά που γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.