Απεργιακή συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Δύο τρένα επί 12 λεπτά κινούνταν αντίθετα στις ίδιες ράγες με αποτέλεσμα 57 νεκρούς συνάνθρωπους μας. Τα Τέμπη δεν είναι ούτε «εθνική τραγωδία», ούτε «κοινωνικό τραύμα» που ανήκει στο παρελθόν. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του κέρδους που υπηρετούν η κυβέρνηση και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι νεκροί είναι πάντα δικοί μας και τα κέρδη δικά τους. Το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα μέσα σε χώρους δουλειάς, που βαφτίζονται «ατυχήματα», ενώ έχουμε κι εκατοντάδες σακατεμένους εργάτες. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει την πραγματικότητα με διάφορες αλχημείες, ένας ακήρυχτος πόλεμος διεξάγεται καθημερινά απέναντι στους εργαζόμενους.

Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί! Να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες!

Η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο εξακολουθεί να συγκαλύπτει το έγκλημα, αλλά συνεχίζει την ίδια πολιτική του κέρδους που οδηγεί καθημερινά σε νέα «Τέμπη».

Το πραγματικό δίλημμα είναι εδώ: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας!”.

* Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ και ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσσηνίας, το Παράρτημα Μεσσηνίας ΔΕΚΟ Τραπεζών και το Παράρτημα Πελοποννήσου ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ καλούν “όλους τους συνταξιούχους στην Καλαμάτα να πάρουν μέρος στην απεργιακή συγκέντρωση στις 28 Φλεβάρη που οργανώνουν τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Για να υπάρξει πραγματική δικαίωση, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, για τις αιτίες της σύγκρουσης και κυρίως για την πολιτική που θυσιάζει μέχρι και την ανθρώπινη ζωή για το κέρδος”.

Και δηλώνουν ότι “παλεύουμε για: Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη. Καμία συγκάλυψη. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Για σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές, φτηνές, αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς. Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. 13ος, 14ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη”.

* Ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (μέλος της ΟΓΕ) υποστηρίζει ότι “δεν είναι «η κακιά η ώρα» που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών! Οι αιτίες και οι υπεύθυνοι είναι μπροστά μας! Είναι η εγκληματική πολιτική που λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή ως κόστος για το κράτος και ως όφελος για τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας”. Και καλεί στην κινητοποίηση της κεντρικής πλατείας το ερχόμενο Σάββατο.