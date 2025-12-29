Σε τροχαίο με δυο νεκρούς ενεπλάκη ο διάσημος πυγμάχος Άντονι Τζόσουα

Σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία ενεπλάκη ο Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα, λίγες μέρες μετά τον αγώνα του με τον Τζέικ Πολ.

Η Διοίκηση της Αστυνομίας της Πολιτείας Ογκούν επιβεβαίωσε στο BBC ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε και ο Άντονι Τζόσουα. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Ο 36χρονος Βρετανός πυγμάχος επέβαινε σε ένα τζιπ Lexus όταν το Ι.Χ. έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό, λίγο μετά τις 13:00 στον αυτοκινητόδρομο Λάγος – Ιμπαντάν στο Μακούν.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα Lexus και ένα Pajero.

«Ο Τζόσουα καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του», είπε στην εφημερίδα.

«Υπήρχε επίσης ένας επιβάτης στο κάθισμα δίπλα στον οδηγό, με αποτέλεσμα να βρίσκονται τέσσερα άτομα μέσα στο Lexus που ενεπλάκη στο τροχαίο», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών γυμνό από τη μέση και πάνω να κάθεται στο κατεστραμμένο όχημα ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι συνολικά πέντε ενήλικες άνδρες ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, συμπεριλαμβανομένου του Άντονι Τζόσουα.

Η ενημέρωση από το Ομοσπονδιακό Σώμα Οδικής Ασφάλειας στη Νιγηρία αναφέρει ότι το Lexus που ενεπλάκη στο περιστατικό ήταν ύποπτο ότι κινούνταν «πέρα από το νόμιμα προβλεπόμενο όριο ταχύτητας» και αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω στο ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου.

