Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου

Απεβίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, σε ηλικία 94 ετών.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου γνωστοποίησε τον θάνατό του, λέγοντας ότι έπειτα από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, «ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του, συμπλήρωσε.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Μαϊου 1931. Γιος του στελέχους της Αριστεράς και οφθαλμίατρου Βάσου Βασιλείου και της οδοντιάτρου Φωφώς Βασιλείου, μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης οικονομικές επιστήμες.

Ήταν κάτοχος του τίτλου του διδάκτορος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης. Στο Λονδίνο ειδικεύθηκε σε θέματα μάρκετιγκ και έρευνας της αγοράς. Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Βασιλείου με την οποία απέκτησαν δύο κόρες και ένα γιο.

Εργάστηκε ως οικονομολόγος / ερευνητής αγοράς για το Reed Paper Group στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1962 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου και ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής (ΚΕΜΑ). Ο Γεώργιος Βασιλείου υπήρξε Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου μέχρι και το 1988, οπότε εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επίσης ίδρυσε, το 1984, το Μεσανατολικό Κέντρο για σπουδές σε θέματα διευθύνσεως καθώς και παρόμοιο ίδρυμα για σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε συνεργασία με ανάλογες γνωστές σχολές διευθύνσεως επιχειρήσεων και με το Εθνικό Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διετέλεσε αντεπιστέλλων καθηγητής στη Σχολή Διευθυντικών Σπουδών του Granfield του Ηνωμένου Βασιλείου και τακτικός λέκτορας σε πολλές διεθνείς διασκέψεις σε όλο τον κόσμο. Συγγραφέας του πρώτου βιβλίου για το Marketing στον χώρο της Μέσης Ανατολής, έχει επίσης δημοσιεύσει πολλά άρθρα της ειδικότητάς του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για αρκετά χρόνια, σε προγράμματα της ειδικότητάς του στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση παρουσιάζοντας οικονομικές εκπομπές.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), μέλος της ειδικής επιτροπής για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Κύπρου, μέλος του οικονομικού συμβουλευτικού συμβουλίου της Εκκλησίας της Κύπρου, μέλος του Συμβουλευτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ιδρυτής και επίτιμος γραμματέας του κυπριακού κλάδου του Ινστιτούτου Διευθυντών.

Πήρε μέρος σε διασκέψεις, συνέδρια και σεμινάρια πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

Στις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 1988 ο Γιώργος Βασιλείου κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος και υποστηρίχθηκε τόσο από το ΑΚΕΛ όσο και από διάφορες ανεξάρτητες προσωπικότητες

Ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις αρχές του 1988 και εξής, ο Γιώργος Βασιλείου, κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση εξεύρεσης δίκαιης λύσης στο Κυπριακό.

Ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος δεν επανεξελέγη ΠτΔ, παρέμεινε στην ενεργό πολιτική και το 1993 ίδρυσε το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 1996. Αργότερα το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών συνενώθηκε με το ΑΔΗΣΟΚ και ιδρύθηκε το κίνημα των Ενωμένων Δημοκρατών. Ο Γιώργος Βασιλείου διετέλεσε στη συνέχεια επίτιμος Πρόεδρος του κινήματος.

Στις 29 Απριλίου του 1993 ίδρυσε το κόμμα με το όνομα "Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών". Με το κόμμα αυτό εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας από τις 6 Ιουνίου 1996 έως και τις 31 Ιουνίου 1999.

Επί προεδρίας του είχε υποβληθεί αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση, υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, προσπάθεια που εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Για το σπουδαίο αυτό έργο, καθοριστικό για την πορεία της ιστορίας του νησιού, τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατία

Στο Γιώργο Βασιλείου έχει απovεμηθεί και o τίτλoς τoυ Επίτιμoυ Διδάκτoρα από τα Παvεπιστήμια τωv Αθηvώv και Θεσσαλovίκης, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών της Βoυδαπέστης και το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Μελετών του Βελιγραδίoυ. Του έχουν επίσης απονεμηθεί παράσημα και τιμητικές διακρίσεις από τη Γαλλία, Ελλάδα, Αυστρία, Ουγγαρία, Αίγυπτo, Iταλία, Γιoυγκoσλαβία, Συρία και Πoρτoγαλία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ