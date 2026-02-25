Το “Χαμόγελο του Παιδιού” στήριξε 92.799 παιδιά το 2025

Σημαντικό έργο συνεχίζει να παρέχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με τον απολογισμό για το 2025, στηρίζοντας συνολικά 92.799 παιδιά σε όλη την χώρα. Κάτι που σημαίνει πως υποστήριξε με διάφορους τρόπους 254 παιδιά κάθε ημέρα, από τα δέκα εξειδικευμένεα κέντρα δράσης του.

Τον περασμένο χρόνο ο Οργανισμός διαχειρίστηκε 195.282 κλήσεις, κάτι που μεταφράζεται σε 535 κλήσεις καθημερινά για βοήθεια και υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο «οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί που κακοποιήθηκε, που έχει πρόβλημα υγείας, που εξαφανίστηκε. Το 2025 στηρίξαμε καθημερινά 254 παιδιά και ανταποκριθήκαμε σε 535 κλήσεις. Πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι καθημερινά 5 παιδιά και έφηβοι επικοινώνησαν μαζί μας, ζητώντας βοήθεια και υποστήριξη».

Ενδεικτικά όπως προκύπτει από τα στοιχεία για το 2025:

- Πραγματοποιήθηκαν 10 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές καθημερινά για παιδιά στη γραμμή SOS1056 και στο Cyber Tipline Hellas για κακοποίηση, παραμέληση κ.λπ.

- Πραγματοποιήθηκαν αναφορές ή και υποστήριξη για αυτοκτονία, αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοτραυματισμό σε 2 παιδιά καθημερινά.

- Πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρέμβαση για 2 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο

κάθε 3 ημέρες.

- Πραγματοποιήθηκαν συμβουλευτική υποστήριξη για 10 παιδιά καθημερινά.

- Υποστηρίχθηκε καθημερινά ένα παιδί και η μητέρα του, θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

- Πραγματοποιήθηκαν αναφορές ή και υποστήριξη για μπούλινγκ σε 2 παιδιά κάθε 3 ημέρες.

- Πραγματοποιήθηκαν αναφορές ή και υποστήριξη για κινδύνους μέσω Διαδικτύου σε ένα παιδί καθημερινά.

- Πραγματοποιήθηκαν αναφορές ή και υποστήριξη για σεξουαλική κακοποίηση σε ένα παιδί καθημερινά

- Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις πρόληψης και εκπαιδευτικά προγράμματα σε 140 μαθητές καθημερινά.

- Πραγματοποιήθηκαν διακομιδές 8 παιδιών και νεογνών καθημερινά.

- Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 22 παιδιά καθημερινά.

- Αναζητήθηκε ένα αγνοούμενο παιδί κάθε 2 ημέρες.

- Καλύφθηκαν καθημερινά τα ιατρικά αιτήματα 3 παιδιών με προβλήματα υγείας.

- Καλύφθηκαν ολιστικά καθημερινά οι ανάγκες 47 παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης.