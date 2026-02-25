Δήμος Καλαμάτας: Προσφυγή κατά απόφασης της Περιφέρειας για το σχολείο του Αρι

Την άσκηση προσφυγής από τον Δήμο Καλαμάτας κατά απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025, για την επιβολή εις βάρος του Δήμου επιβολή ανάκτησης (επιστροφής) αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 188.900,81 ευρώ, για το πολύπαθο έργο επέκτασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Κοινότητα Αριος, αποφάσισε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, το έργο της επέκτασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Αριος είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” και χρηματοδοτείτο από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στην απόφαση αναφέρεται ότι “η επιβολή ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 188.900,81 ευρώ (προκαταβολή και 5 λογαριασμούς εργασιών) αφορά σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον φορέα Δήμο Καλαμάτας, λόγω διάλυσης σύμβασης εργολαβίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν ολοκληρώθηκε εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020 και δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της πράξης, όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης το 2018”.

Στην εισήγησή της η Νομική Υπηρεσία του Δήμου πρότεινε την άσκηση προσφυγής, γιατί, όπως υποστήριξε, “η πράξη ανάκτησης εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, καθώς και εσφαλμένα εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, είναι συνεπώς η πράξη αυτή μη νόμιμη και εσφαλμένη”.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφυγής ήταν 60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης και η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σχολίασε ότι “έρχεται στο πάρα πέντε”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε με νόημα “γκρίνιαξε ο δήμαρχος και ήρθε στο πάρα πέντε”, υπονοώντας ότι αν δεν γκρίνιαζε μπορεί και να μην ερχόταν.