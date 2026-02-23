Eπίθεση Τραμπ κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την απόφαση για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξεμάνη και πάλι κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την κατηγορία ότι η ανώτατη δικαστική αρχή των ΗΠΑ «υποστηρίζει την Κίνα», λίγες ημέρες μετά την απόφαση με την οποία έκρινε άκυρους πολλούς από τους δασμούς που έχει εκείνος επιβάλει.

«Το επόμενο πράγμα που θα γίνει είναι ότι (οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου) θα βγάλουν απόφαση υπέρ της Κίνας και άλλων χωρών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το ανώτατο δικαστήριο (θα χρησιμοποιήσω πεζά τώρα, ελλείψει κάθε σεβασμού!) των Ηνωμένων Πολιτειών μου έδωσε κατά τύχη και ασυνειδήτως, εμένα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη απ' αυτές που είχα πριν τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική σε διεθνές επίπεδο απόφασή τους», έγραψε καταγγέλλοντας την απόφαση του δικαστηρίου να περικόψει μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του επί της δασμολογικής πολιτικής.

«Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει ένα μέσο για να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα κάνει την Κίνα και άλλες χώρες χαρούμενες και πλούσιες», συνέχισε.

Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου «μπορώ να συνεχίσω να κάνω χρήση των εξουσιών για να κάνω τελείως "τρομερά" πράγματα σε ξένες χώρες, κυρίως σ' εκείνες που μας ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ηδη την Παρασκευή ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου «γελοία», «ελαττωματική», «φρικτή».

«Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι' αυτό πρέπει να ντρέπεται», ξαναέγραψε σήμερα εξαιρώντας τους τρεις δικαστές που μειοψήφησαν, «τους Τρεις Μεγάλους».

«Ας αφήσουμε το ανώτατο δικαστήριό μας να παίρνει αποφάσεις που είναι κακές και βλαβερές για το μέλλον της Χώρας μας, εγώ έχω δουλειά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή «πολύ πιο υψηλών» δασμών τις χώρες που θα θελήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το θέμα.

«Ολες οι χώρες που θα ήθελαν "να παίξουν" με την γελοία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν "κλέψει" τις Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

