ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για Μιναγιώτικο Φράγμα: “Μας κάλυψε η ειλικρινής τοποθέτηση Χρυσομάλλη”

Αναλυτικά αναφέρει: “Ήμασταν έτοιμοι να αποστείλουμε ανακοίνωση για να απαντήσουμε ως Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας στις θολές δηλώσεις του κ. Μαντά για το Μιναγιώτικο Φράγμα.
Τελικά, μας κάλυψε πλήρως η ειλικρινής τοποθέτηση του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Μίλτου Χρυσομάλλη, που παραδέχτηκε καθυστερήσεις, χαμένο χρόνο και υπαρκτές ανησυχίες για το έργο.
Ο κόσμος της Μεσσηνίας θέλει αλήθειες και έργα, όχι πανηγυρισμούς και επικοινωνιακά τρικ.
Είναι προφανές ότι η χώρα και η Μεσσηνία έχει χάσει την ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει. Η μόνη λύση είναι εκλογές τώρα!"