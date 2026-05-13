ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για Μιναγιώτικο Φράγμα: “Μας κάλυψε η ειλικρινής τοποθέτηση Χρυσομάλλη”

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της στέκεται στην τοποθέτηση του Μίλτου Χρυσομάλλη για το Μιναγιώτικο Φράγμα κάνοντας λόγο για “χαμένο χρόνο και υπαρκτές ανησυχίες για το έργο” και επισημαίνοντας ότι “ο κόσμος της Μεσσηνίας θέλει αλήθειες και έργα”.

Αναλυτικά αναφέρει: “Ήμασταν έτοιμοι να αποστείλουμε ανακοίνωση για να απαντήσουμε ως Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας στις θολές δηλώσεις του κ. Μαντά για το Μιναγιώτικο Φράγμα.

Τελικά, μας κάλυψε πλήρως η ειλικρινής τοποθέτηση του βουλευτή Μεσσηνίας κ. Μίλτου Χρυσομάλλη, που παραδέχτηκε καθυστερήσεις, χαμένο χρόνο και υπαρκτές ανησυχίες για το έργο.

Ο κόσμος της Μεσσηνίας θέλει αλήθειες και έργα, όχι πανηγυρισμούς και επικοινωνιακά τρικ.

Είναι προφανές ότι η χώρα και η Μεσσηνία έχει χάσει την ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει. Η μόνη λύση είναι εκλογές τώρα!"