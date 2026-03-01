Κύπρος: Κατηγορηματική διάψευση για αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων κατά της χώρας

Σε κατηγορηματική διάψευση των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα Κυριακή αναφορικά με πυραύλους που φέρονται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο για πλήξη στόχου προέβη, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπογράμμισε, σε ανάρτησή του στο Χ, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για την Κύπρο .

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για την Κύπρο, υπογραμμίζει από την πλευρά του σε ανάρτησή στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Τοποθετούμενος, όπως σημειώνει, σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρινίζει «ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα».

«Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση», προσθέτει.