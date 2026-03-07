eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.

ΑΠΕ

