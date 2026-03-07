Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.