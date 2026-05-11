Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ για τη μεγάλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, και πιο συγκεκριμένα στους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής, ύστερα από ένοπλη ληστεία με μεγάλη λεία –που υπολογίζεται με πρόχειρες εκτιμήσεις περίπου στις 200.000 ευρώ- που σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας, στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Συνολικά, στη ληστεία φαίνεται πως συμμετείχαν τέσσερα άτομα.

Δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, ο ένας κρατώντας πιστόλι και ο άλλος πολεμικό τυφέκιο, ίσως καλάσνικοφ, εισέβαλαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους.

Έξω από το κατάστημα ανέμενε ως τσιλιαδόρος ένας συνεργός τους και ένας ακόμη περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού, ενός SUV μάρκας PEUGEOT.

Ο δράστης με το καλάσνικοφ κατέβηκε στον χώρο του χρηματοκιβωτίου, αναμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να ανοίξει, και στη συνέχεια αφαίρεσε όσα χρήματα είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, είναι περίπου 200.000 ευρώ, χωρίς όμως ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Αμέσως μετά αποχώρησαν όλοι μαζί, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας και στις 10:02 ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν εκεί τα πρώτα περιπολικά, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί. Φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις αδυναμίες ασφαλείας που έχει η γύρω περιοχή και έτσι δεν αγχώθηκαν από τον μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει τις έρευνες μαζί με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και έχει δοθεί σήμα στις αστυνομικές δυνάμεις όλης της Στερεάς Ελλάδας.

Ακόμη είναι νωρίς για να γίνουν τυχόν συσχετισμοί με τις ένοπλες ληστείες σε τράπεζες που έχουν σημειωθεί σε Λουτράκι και Δυτική Ελλάδα, ωστόσο είναι ένα ενδεχόμενο που ερευνάται.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όπως πάγια γίνεται σε αντίστοιχα περιστατικά.

