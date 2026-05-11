Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Αίτημα επανεξέτασης τιμολογιακής πολιτικής από ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών

Αίτημα άμεσης επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη στο λιμάνι της Καλαμάτας, απευθύνουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών της πόλης, προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Συγκεκριμένο στο αίτημά τους προς την πρόεδρο Λυδία Εξηνταβελώνη - Χριστοφόρου και τα μέλη του Δ.Σ. σημειώνουν:

“Σας επισυνάπτουμε υπογεγραμμένο σχετικό υπόμνημα για άμεση επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος προς επαγγελματικά τουριστικά σκάφη στον λιμένα Καλαμάτας.

Παρακαλούμε προβείτε στην επανεξέταση του τιμολογίου το συντομότερο δυνατόν, λόγω έναρξης της τουριστικής σεζόν και απασχόλησης των σκαφών και μετά την χθεσινή απροειδοποίητη διακοπή της ύδρευσης των σκαφών μας από τον υπάρχοντα αγωγό.

Είμαστε τοπικές θαλάσσιες τουριστικές επιχειρήσεις και δεν έχουμε διαφορά από τις αντίστοιχες χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αίτημά μας θα αντιμετωπιστεί με κατανόηση προς βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού.

Επίσης, θέλουμε να παραστούμε και να συζητήσουμε μαζί στην σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.”.