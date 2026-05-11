Ο Έλληνας υπουργός ακόμη ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ναυσιπλοΐα αλλά και να μετατραπεί η μεσόγειος σε θέατρο πολέμου.
Δευτέρα, 11 Μαϊος 2026 15:12
Έρευνες για το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Στο μικροσκόπιο το λογισμικό και τα τεχνικά στοιχεία (βίντεο)
Για "ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη" έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την είσοδό του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφερόμενος στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
