Έρευνες για το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Στο μικροσκόπιο το λογισμικό και τα τεχνικά στοιχεία (βίντεο)

Για "ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη" έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την είσοδό του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφερόμενος στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Ο Έλληνας υπουργός ακόμη ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ναυσιπλοΐα αλλά και να μετατραπεί η μεσόγειος σε θέατρο πολέμου.