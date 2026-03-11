Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο)

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της στο Χ γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 16 σκάφη ναρκοθέτησης του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πολλαπλά ιρανικά πολεμικά πλοία στις 10 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 16 σκαφών ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM, σε ανακοίνωσή της στο Χ την οποία συνοδεύει με βίντεο.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ιράν να απομακρύνει τυχόν νάρκες που έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν το πράξει, θα αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί.

Ρεπορτάζ του CBS, ανέφερε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει πρώιμα σημάδια ότι το Ιράν ενδέχεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν ΑΜΕΣΩΣ! Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, αφαιρέσουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση! Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνολογία και τις ίδιες πυραυλικές δυνατότητες που χρησιμοποιούμε κατά των εμπόρων ναρκωτικών για να εξαλείψουμε μόνιμα οποιοδήποτε σκάφος ή πλοίο που επιχειρεί να ναρκοθετήσει τον Στενό του Ορμούζ. Θα αντιμετωπιστούν γρήγορα και βίαια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Σε νέα του ανάρτηση λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν εντελώς» 10 αδρανή σκάφη ναρκοθέτησης, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τις τελευταίες ώρες χτυπήσαμε και καταστρέψαμε εντελώς 10 αδρανή σκάφη ή/και πλοία ναρκοθέτησης και θα ακολουθήσουν και άλλα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδιάμεσα των αναρτήσεων του Τραμπ, η CENTCOM, δημοσίευσε βίντεο με πλήγματα σε ιρανικά πλοία.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις υποβαθμίζουν την ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να προβάλλει ισχύ στη θάλασσα και παρενοχλούν τη διεθνή ναυτιλία. Επί χρόνια, οι ιρανικές δυνάμεις απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοΐας σε ύδατα απαραίτητα για την αμερικανική, περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία», ανέφερε η CENTCOM.

