Αυστραλία: Το ένα πέμπτο των εφήβων στη χώρα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το TikTok και το Snapchat

Ένα πέμπτο των Αυστραλών εφήβων κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μήνες αφότου οι αρχές της χώρας απαγόρευσαν τη χρήση των πλατφορμών από ανήλικους, όπως προκύπτει από στοιχεία της βιομηχανίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του μέτρου ως προς το ηλικιακό όριο.

Ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 13 με 15 ετών που χρησιμοποιούν το TikTok και το Snapchat --μεταξύ των δημοφιλέστερων εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους Αυστραλούς εφήβους-- μειώθηκε από τον Δεκέμβριο που τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση μέχρι τον Φεβρουάριο, αλλά ακόμη, περισσότεροι από 20% των εφήβων χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, σύμφωνα με έκθεση που εξασφάλισε το Reuters από την κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού για γονικό έλεγχο Qustodio.



Τα στοιχεία είναι από τα πρώτα που δείχνουν τις επιπτώσεις της νεανικής διαδικτυακής συμπεριφοράς από τότε που η Αυστραλία ξεκίνησε την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο αντιγράφουν και άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

