Ποιος θα είναι ο επόμενος εθνικός σύμβουλος ασφαλείας του Ιράν – Ο πιθανός διάδοχος του Λαριτζανί

Μετά τη δολοφονία του Άλι Λαριτζανί, το Ιράν πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του ανώτερου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας.

Η αντικατάσταση του ανώτερου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μετά τη δολοφνία του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Τρίτη, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο έμπειρος πολιτικός θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ο πιο σημαντικός λήπτης αποφάσεων στη χώρα, ένας ικανός διαπραγματευτής που μπορούσε να δουλέψει μέσα από διαφορετικές παρατάξεις του καθεστώτος και διεθνώς.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα είναι εκείνος που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, και η φημολογία εντείνεται ότι ο επιδραστικός παράγοντας του καθεστώτος, Σαΐντ Τζαλίλι, μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχει ισχυρό προηγούμενο για την θέση να ανατεθεί σε έναν από τους αντιπροσώπους του Ανώτατου Ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο θάνατος του Λαριτζανί αφήνει τον Τζαλίλι ως πιθανό υποψήφιο, αφού έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και είναι μέλος του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφωνιών.

«Ο Τζαλίλι είναι ένας ακραίος σκληροπυρηνικός, ηγέτης του πιο ακραίου και αντιδυτικού τμήματος του καθεστώτος», είπε ο αναλυτής του Ιράν και συγγραφέας Άρας Αζίζι, ο οποίος είναι επίσης λέκτορας και ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Yale.

«Η ανάδειξή του στη θέση αυτή θα σηματοδοτούσε μια έντονη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πιο κεντρώος και πιο ρεαλιστής», πρόσθεσε ο Αζίζι.

Ωστόσο, ο Τζαλίλι μπορεί να μην έχει τις ίδιες ικανότητες να συνεργάζεται με τις διάφορες πλευρές του συστήματος, όπως είχε ο Λαριτζανί. «Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του μπορεί να γίνουν αδυναμία για το καθεστώς και να μειώσουν την ικανότητά του να πλοηγηθεί στην κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται», δήλωσε ο Αζίζι.

Οι εκλεκτοί των Φρουρών της Επανάστασης, που κατέχουν την πραγματική εξουσία στο Ιράν σήμερα, ενδέχεται να θέλουν κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία, ο οποίος θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος για την παρούσα στιγμή», πρόσθεσε ο Αζίζι.

Όποιος και αν επιλεγεί ως αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του πολέμου.

«Αφού το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι τώρα το κύριο κέντρο εξουσίας στο Ιράν, ποιος θα αντικαταστήσει τον Λαριτζανί στο συμβούλιο θα καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων του καθεστώτος και θα επηρεάσει τη στάση του προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε οποιεσδήποτε πιθανές διαπραγματεύσεις», είπε ο Αζίζι.

Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, ο Τζαλίλι ανάρτησε ένα μήνυμα λέγοντας: «Αυτές οι ενέργειες δεν θα απελευθερώσουν τον αδύναμο εχθρό από το αδιέξοδο στο οποίο έχει εγκλωβιστεί, αλλά θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

