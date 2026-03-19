Έκκληση Εμ. Μακρόν να ανασταλούν τα πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών» στη Μ. Ανατολή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή, εξηγώντας πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε --σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά-- ο κ. Μακρόν μέσω X, αναφέροντας πως μίλησε με τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Κατάρ έπειτα από «τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και στο Κατάρ».

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

