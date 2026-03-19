Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Αυτιά σε Κομισιόν: Να ανακληθεί η απόφαση της DW σχετικά με την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία την καλεί να παρέμβει, προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση της Deutsche Welle σχετικά με την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος του σταθμού, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών αλλά και ως «δημοσιογράφος επί 35 συναπτά έτη», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Αυτιάς ζητά, παράλληλα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων που απασχολούνται στο πρόγραμμα, καθώς και τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη της πολυγλωσσίας και της πολυμορφίας στα Εθνικά Ραδιοτηλεοπτικά Δίκτυα. Ο κ. Αυτιάς, στην ερώτησή του επισημαίνει ότι η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle αποτελεί «διαχρονικά μια μοναδική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, όπως αποδείχθηκε και στην περίοδο της ευρω-κρίσης». Επίσης, συνεχίζει, «συμβάλλει σε μια νηφάλια και τεκμηριωμένη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, με σταθερό προσανατολισμό στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προωθώντας παράλληλα την αξία της πολυφωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Με μεγάλη έκπληξη και δυσαρέσκεια πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, το κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας και της αντίστοιχης εκπομπής της Deutsche Welle (DW Griechisch, DW Greek) μετά από 62 χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας, στο πλαίσιο θέσπισης πακέτου μέτρων για την επίτευξη εξοικονόμησης χρημάτων. Πρόκειται για ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα με παράδοση και πλούσιο περιεχόμενο, το οποίο συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Αποτελεί μάλιστα μοναδική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, όπως αποδείχθηκε στην περίοδο της ευρω-κρίσης. Ιδιαίτερα πολύτιμη θεωρώ τη συμβολή του στην κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Με ανταποκρίσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle συμβάλλει σε μία νηφάλια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, με σταθερό προσανατολισμό στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προωθώντας παράλληλα την αξία της πολυφωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι καταργείται ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα με πολύτιμη συμβολή στην πολυφωνία και στην πολυμορφία των Μέσων Ενημέρωσης στην Ευρώπη;

2. Σκοπεύει να παρέμβει, προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση του Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle και να προστατευθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι;

3. Στο πλαίσιο του κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης θα διαθέσει κονδύλια για την πολυγλωσσία και την πολυμορφία στα Εθνικά Ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα;»

ΑΠΕ-ΜΠΕ