Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται πρώην επικεφαλής της Frontex

Ο Φαμπρίς Λετζερί κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τους πράκτορες της Frontex να βοηθήσουν τις λιβυκές και τις ελληνικές αρχές να αναχαιτίσουν σκάφη που μετέφεραν μετανάστες.

Το Εφετείο του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα κατά του πρώην επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζερί, για καταγγελίες περί συνέργειας σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε δικαστική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Ο Λετζερί παραιτήθηκε από την υπηρεσία ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής το 2022, ενώ είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι ανεχόταν τις επαναπροωθήσεις (pushbacks) αιτούντων άσυλο κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας του, η οποία ξεκίνησε το 2015, στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το AFP, η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) κατέθεσε μήνυση εναντίον του το 2024, κατηγορώντας τον ότι ενθάρρυνε το προσωπικό του να διευκολύνει την αναχαίτιση σκαφών μεταναστών.

Ο Λετζερί, ο οποίος είναι πλέον ευρωβουλευτής με το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» (National Rally), αρνείται εδώ και καιρό αυτές τις κατηγορίες.

Ο ίδιος αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό την Τρίτη, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε την απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, σε περίπτωση που οι εισαγγελείς επιδιώξουν να απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος του Λετζερί, θα πρέπει να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θα απαιτήσει κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνα στις 18 Μαρτίου μετά από έφεση της Γαλλικής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) και της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Utopia 56, κατά της προηγούμενης απόφασης ενός δικαστή να απορρίψει την καταγγελία τους κατά του Λετζερί.

Οι δύο ομάδες κατηγόρησαν τον πρώην επικεφαλής της Frontex ότι ενθάρρυνε τους πράκτορες της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής να βοηθήσουν τις λιβυκές και ελληνικές αρχές να αναχαιτίσουν σκάφη που μετέφεραν μετανάστες, ώστε να αποτραπεί η είσοδός τους στην ΕΕ.

Το αρχικό αίτημα για διερεύνηση του Λετζερί υποβλήθηκε το 2024, δήλωσε η πρόεδρος του LDH, Nathalie Tehio, στο Reuters, αναμένοντας ότι η έρευνα θα διαρκέσει πολύ

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου 34.000 αιτούντες άσυλο έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί από το 2014 ενώ διέσχιζαν τη Μεσόγειο, την πιο θανατηφόρα μεταναστευτική διαδρομή στον κόσμο.

