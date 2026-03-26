Το Πεκίνο κάνει έκκληση για ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

"Η πιεστική προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε ενεργά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, να αδράξουμε την ευκαιρία για ειρήνη και να προωθήσουμε τον τερματισμό του πολέμου", είπε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.
'Εκκληση για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έκανε από την πλευρά του και εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας.
Η Κίνα έκανε έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω του διαλόγου και να αποφευχθεί η κλιμάκωση, είπε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Τζιάν Μπιν.
