Εκτροχιάζονται ξανά οι τιμές πετρελαίου – Στα 116 δολάρια ανά βαρέλι το Brent (βίντεο)

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο, με το βαρέλι του WTI να ξεπερνά εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και το Brent Βόρειας Θάλασσας να κινείται κοντά στα 116 δολάρια, καθώς η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η απουσία οποιασδήποτε ένδειξης αποκλιμάκωσης του πολέμου, σε συνδυασμό με τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ -από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής- τροφοδοτούν την ανοδική πορεία των τιμών και ενισχύουν τη νευρικότητα στις αγορές.

Συγκεκριμένα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), για παράδοση τον Μάιο, ενισχυόταν κατά 3,50% φτάνοντας τα 103,13 δολάρια το βαρέλι, λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

Αντίστοιχα, το Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 2,98%, διαμορφούμενο στα 115,93 δολάρια το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη πίεση στην αγορά ενέργειας.

