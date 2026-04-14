Ουγγαρία: Ανακούφιση, αλλά και «πονοκέφαλοι» στις Βρυξέλλες από την εκλογή Μαγιάρ

Στις Βρυξέλλες, η ανακούφιση ήταν εμφανής μετά την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, του ηγέτη της ΕΕ που πρόσφατα δήλωσε ότι βρίσκεται στην υπηρεσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως σημειώνει ο Guardian, για την ΕΕ, η νίκη του Πέτερ Μαγιάρ ήταν ακόμη πιο γλυκιά, καθώς οι ψηφοφόροι απέρριψαν κατηγορηματικά την εκστρατεία εκφοβισμού του Όρμπαν, η οποία αποσκοπούσε να τον παρουσιάσει ως συνεργό της «επικίνδυνης» προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στα 16 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Όρμπαν έχει επιβραδύνει, αντιταχθεί, χλευάσει ή μπλοκάρει πολυάριθμες αποφάσεις της ΕΕ – κυρίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία. Ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα για την ΕΕ τώρα θα είναι το πόσο γρήγορα ο Μάγιαρ θα άρει το μπλόκο της Ουγγαρίας σε ένα κρίσιμο δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία και στον 20ό γύρο κυρώσεων της Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Ο Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει το δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουγγαρία δεν θα συμμετάσχει – οι ίδιοι όροι που είχε συμφωνήσει ο Όρμπαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, η χλιαρή υποστήριξή του για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ («όχι τα επόμενα 10 χρόνια») και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχίες, ειδικά στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου, όπως η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.

Ρωσία και ενέργεια

Ο Μαγιάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας να τερματιστεί σύντομα και τότε η Ευρώπη να άρει «αμέσως» τις κυρώσεις. «Κατανοώ τα ηθικά ζητήματα… αλλά ας μην βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας», είπε, εκφράζοντας ανησυχίες για το οικονομικό κόστος. Οι απόψεις του θυμίζουν τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος δέχτηκε σφοδρή κριτική επειδή δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την πρόσβαση στη φθηνή ρωσική ενέργεια.

Στο παρασκήνιο, ορισμένα δυτικά κράτη μέλη της ΕΕ μοιράζονται επίσης ανησυχίες σχετικά με ένα ταχύ χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Μιλώντας τη Δευτέρα, η φον ντερ Λάιεν δεν επέμεινε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Σύγκρινε τη σημασία του αποτελέσματος της Κυριακής με την ουγγρική εξέγερση του 1956 κατά της ΕΣΣΔ και με το 1989, όταν οι Ούγγροι έγιναν οι πρώτοι στο ανατολικό μπλοκ που κατέρριψαν τους φράχτες από συρματόπλεγμα που χώριζαν την Ευρώπη. «Θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ και τα δεσμευμένα κεφάλαια της Ουγγαρίας.

Η ενέργεια παραμένει επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Ενώ το κόμμα Tisza του Μαγιάρ έχει υποσχεθεί να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία έως το 2035, η ΕΕ θέλει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα – ελπίζει να τερματίσει όλες τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως τα τέλη του 2027. Οι αναλυτές υποδεικνύουν ότι κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η πιθανή επιλογή του Μαγιάρ για υπουργό Εξωτερικών, η Ανίτα Όρμπαν, πρώην διπλωμάτης, χωρίς συγγένεια με τον σημερινό πρωθυπουργό, η οποία έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Επιστροφή στην… Ευρώπη

Παρά τις εντάσεις αυτές, η Ουγγαρία υπό την ηγεσία του Μάγιαρ φαίνεται πιθανό να αποτελέσει ένα «κανονικό» κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο θα υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα, αντί να επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο και τις διαδικασίες της ΕΕ ως όπλα για την προώθηση των συμφερόντων της Ρωσίας. «Είναι ένας εθνικιστής συντηρητικός του ΕΛΚ», δήλωσε ο Ντάνιελ Χέγκεντους, ανώτερος ερευνητής στο German Marshall Fund, αναφερόμενος στην ιδιότητα του Μάγιαρ ως μέλους του κεντροδεξιού ΕΛΚ. «Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι το πολιτικό του μέλλον και η επιτυχία του συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με την επαναδημοκρατικοποίηση της Ουγγαρίας».

Για τον Μαγιάρ, διπλωμάτη στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν, η πιο επείγουσα προτεραιότητα είναι να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση να «φέρει πίσω» τα κονδύλια της ΕΕ για την Ουγγαρία. Επί του παρόντος, 17 δισ. ευρώ σε κονδύλια για την οικονομική ανάπτυξη της Ουγγαρίας παραμένουν δεσμευμένα, λόγω της μη τήρησης των προτύπων της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διασφάλιση της δικαστικής ανεξαρτησίας, καθώς και λόγω διαφωνιών σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και τον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο της Ουγγαρίας. Περίπου 2,12 δισ. ευρώ έχουν χαθεί οριστικά.

Όμως ο χρόνος τρέχει: η Ουγγαρία και η Επιτροπή πρέπει να συμφωνήσουν για τη χρήση σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Οποιαδήποτε παράταση θα απαιτούσε ομόφωνη συμφωνία των 27 κρατών μελών. Ο Χέγκεντους θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για «εποικοδομητική διπλωματία» και από τις δύο πλευρές. «Πρόκειται για ένα είδος συναλλακτικής αντιπαράθεσης, αλλά με την καλή έννοια», είπε. «Η κύρια νομιμοποίηση της νέας ουγγρικής κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα και ποιο ποσό από τα δεσμευμένα κονδύλια της ΕΕ θα καταφέρει να επαναφέρει στη χώρα». Η ΕΕ, είπε, πρέπει να «εμπιστεύεται αλλά να επαληθεύει».

Μεταναστευτικό και νέοι

Η πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση ενδέχεται επίσης να προκαλέσει εντάσεις. Η Ουγγαρία επιβαρύνεται με πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ την ημέρα λόγω της παραβίασης των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο, κάτι που αποτελεί ένα πρώιμο πρόβλημα για μια νέα κυβέρνηση που επιδιώκει να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά. Ο Μαγιάρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη «διαχειρίστηκε κακώς» το μεταναστευτικό ζήτημα, αναφερόμενος στα γεγονότα του 2015, όταν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζήτησαν το καθεστώς του πρόσφυγα. Είπε ότι «οι περισσότερες χώρες» συνειδητοποίησαν «αρκετά αργά» ότι η αρχική τους στάση δεν ήταν σωστή.

Ωστόσο, οι απόψεις του Μαγιάρ συμβαδίζουν με την επικρατούσα τάση. Από το 2015, οι πολιτικές της ΕΕ έχουν πάρει μια πιο σκληρή κατεύθυνση, για παράδειγμα με την αυξανόμενη υποστήριξη για κέντρα μετανάστευσης εκτός συνόρων και αυστηρότερες διαταγές απέλασης. Εν τω μεταξύ, δεν είναι σαφές πώς ο Μαγιάρ θα χειριστεί ζητήματα όπως ο νόμος του Όρμπαν κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Οι ηγέτες της ΕΕ θα εκτιμήσουν σύντομα τον πρωθυπουργό Μαγιάρ. Οι πρώτες επισκέψεις του στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι στη Βαρσοβία και στη συνέχεια στη Βιέννη.

Για ορισμένους αναλυτές, η παράλειψη του Βερολίνου – του κύριου οικονομικού εταίρου της Ουγγαρίας – από τη λίστα μοιάζει με υποβάθμιση. Ο Λάσλο Άντορ, πρώην Επίτροπος της ΕΕ από την Ουγγαρία, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι απλώς αναπόφευκτο η Ουγγαρία να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο της επανένταξης στις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες, κάτι που απαιτείται ειδικά από τη νέα γενιά».

Ο Άντορ, ένας σοσιαλδημοκράτης οικονομολόγος, δήλωσε ότι η Γενιά Ζ διαδραμάτισε καθοριστικό, αλλά υποτιμημένο ρόλο στη συντριπτική νίκη του Μάγιαρ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «τους νέους που έχουν περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και έχουν αποκλειστεί από το Erasmus», ως αποτέλεσμα της οικονομικής στασιμότητας και των διαφορών με την ΕΕ που έπληξαν τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. «Περίμεναν σιωπηλά τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μέσω των εκλογών».

Πηγή: www.topontiki.gr