Νέα επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Μαθητής εκτέλεσε 4 άτομα – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (Βίντεο)

Νέα ένοπλη επίθεση, η δεύτερη σε 24 ώρες έγινε σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Καχραμανμαράς στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο.

Ο δράστης σύμφωνα με το Αssociated Press ήταν μαθητής που εισέβαλε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας σκορπίζοντας τον θάνατο.

