Γερμανία: Εφαρμογή αναζήτησης επιτρέπει στους χρήστες να ελέγξουν αν οι πρόγονοί τους ήταν Ναζί

Ένα νέο εργαλείο αναζήτησης επιτρέπει σε χρήστες να διαπιστώσουν στα αρχεία του ναζιστικού κόμματος αν οι πρόγονοί τους ήταν μέλη του.

Σε συνεργασία με ιδρύματα στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέχουν το πολύτιμο αρχειακό υλικό, η γερμανική εφημερίδα “Die Zeit” έθεσε στη διάθεση του κοινού μια τεράστια βάση δεδομένων σε μια προσπάθεια να «τερματίσει τη σιωπή που γεννιέται από την άσκοπη ντροπή», όπως γράφει σε κύριο άρθρο. Από τότε που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του μήνα, η σελίδα έχει δεχτεί εκατομμύρια επισκέψεις.

Το κόμμα του Χίτλερ (Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) ιδρύθηκε λίγο μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και άρχισε να κερδίζει σημαντικά σε δημοτικότητα μετά την οικονομική κατάρρευση της Μεγάλης Ύφεσης. Στις εκλογές του 1930 υπήρξε μια ραγδαία αύξηση της υποστήριξης προς αυτό και όταν ο Χίτλερ εξελέγη τρία χρόνια αργότερα, κατάργησε όλα τα άλλα κόμματα, δημιουργώντας ένα καθεστώς που έλεγχε όλες τις πτυχές της γερμανικής ζωής.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, «η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών υποστήριζε τον Χίτλερ και το ναζιστικό κράτος», σύμφωνα με το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την Die Zeit, 10,2 εκατομμύρια Γερμανοί εντάχθηκαν στο κόμμα από το 1925 και μετά, ενώ στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχε περίπου 9 εκατομμύρια μέλη.

Τις τελευταίες ημέρες του πολέμου, οι Ναζί προσπάθησαν να καταστρέψουν τα τεράστια αρχεία μελών του κόμματος, αλλά αυτά σώθηκαν την τελευταία στιγμή και αργότερα παραδόθηκαν στους Αμερικανούς. Στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στο Κέντρο Εγγράφων του Βερολίνου, αλλά αργότερα μεταφέρθηκαν στα Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία, με αντίγραφα επίσης στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ.

Ο Κρίστιαν Στάας, επικεφαλής του ιστορικού τμήματος της Die Zeit, σημειώνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το εργαλείο αναζήτησης. Εξήγησε ότι κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 75.000 άνθρωποι απευθύνονται στα Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία για αυτές τις πληροφορίες και όταν τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ διέθεσαν τα αρχεία στο διαδίκτυο, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που ο ιστότοπος προσωρινά έπεσε.

Η Die Zeit απέκτησε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ανέπτυξε ένα «βολικό εργαλείο αναζήτησης», λέει ο Στάας.

Στη συνέχεια, προσθέτει ότι «το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη του ναζιστικού κόμματος ή άτομα που εμπλέκονται σε ναζιστικά εγκλήματα ή εγκλήματα πολέμου δεν είναι πλέον εν ζωή διευκολύνει πολλούς ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το δικό τους οικογενειακό ιστορικό».

Μερικοί από εκείνους που έψαξαν τα αρχεία μοιράστηκαν τις αντιδράσεις τους με την Die Zeit αφού διαπίστωσαν ότι οι υποψίες τους είχαν επιβεβαιωθεί.

«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα», έγραψε ένας, που κατονομάστηκε ως Katha1927, ο οποίος υποψιαζόταν ότι και οι δύο παππούδες του ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος. «Προβληματίζομαι ποια ημερομηνία εγγραφής θεωρώ χειρότερη: το 1931 – τόσο νωρίς, ήταν ήδη τόσο πεπεισμένοι; Ή το 1941 – παρόλο που ήδη γνώριζαν τόσα πολλά;», αναρωτιέται στη συνέχεια.

Η Κριστίν Σμιτ, συν-διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Ολοκαυτώματος Βίνερ στο Λονδίνο, περιέγραψε τη μηχανή αναζήτησης ως «ευλογία για την έρευνα σχετικά με τη ναζιστική περίοδο».

«Στο απόγειό του, το ναζιστικό κόμμα είχε περίπου 8 εκατομμύρια μέλη», είπε, «με ανθρώπους που εντάσσονταν για διάφορους λόγους: ένα αίσθημα οικονομικής απελπισίας, την έλξη του εθνικισμού και της χαρισματικής ηγεσίας ή λόγω του δικού τους αντισημιτισμού».

Ανέφερε ότι η προσβασιμότητα των δεδομένων του αρχείου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την εθνική και διεθνή αναμέτρηση με αυτήν την περίοδο και τη φρίκη που προέκυψε από αυτήν, προσθέτοντας ότι «σε μια εποχή αυξημένης παραπληροφόρησης σχετικά με την ιστορία του Ολοκαυτώματος, αυτό αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση της δύναμης της πρωτότυπης τεκμηρίωσης και της αποδεικτικής της ικανότητας απέναντι στην άρνηση ή τη διαστρέβλωση των γεγονότων της περιόδου».

