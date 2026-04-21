Ουγγαρία: Ο νόμος κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παραβιάζει βασικές αξίες, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ

Η Ουγγαρία «παραβίασε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «στιγματίζοντας και περιθωριοποιώντας» τα πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ+, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην απόφασή του, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι ο νόμος του 2021 περί επιβολής αυστηρότερων μέτρων κατά των παιδεραστών και για την προστασία των ανηλίκων περιορίζει επίσης την πρόσβαση στα περιεχόμενα ΛΟΑΤΚΙ στα μέσα ενημέρωσης ή στα βιβλιοπωλεία.

«Ο νόμος αυτός είναι αντίθετος στην ίδια την ταυτότητα της Ένωσης ως κοινής νομικής τάξης σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό», προσθέτει το κορυφαίο ευρωπαϊκό δικαστήριο, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος ο τίτλος του εν λόγω νόμου συνδέει τα πρόσωπα μη δυαδικού φύλου «με την παιδεραστική εγκληματικότητα», κάτι που μπορεί να ενισχύσει τον στιγματισμό τους και «να προκαλέσει συμπεριφορές μίσους εναντίον τους».

Σε μια κοινή αντίδρασή τους, μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ουγγαρία, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία και η Επιτροπή Ελσίνκι, χαιρέτισαν μια «ιστορική» απόφαση.

Επιβεβαιώνει «ότι η πολιτική αποκλεισμού και στιγματισμού, που ακολουθούσε η κυβέρνηση Ορμπάν, δεν έχει θέση στους κόλπους της ΕΕ», υπογραμμίζουν αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίες εκφράζουν επίσης την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι το Δικαστήριο διαπιστώνει «για πρώτη φορά μια παραβίαση των κοινών αρχών».

Η διένεξη αυτή αποτελούσε ένα από τα πιο πολύκροτα μπρα-ντε-φερ πάνω στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων που έφερναν αντιμέτωπη την ουγγρική κυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπάν με τους εταίρους της στην ΕΕ.

Συνολικά 16 χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαν συμμετάσχει στην προσφυγή στη δικαιοσύνη, η οποία είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν η πρώτη που αφορούσε ένα κράτος μέλος. Οι Βρυξέλλες είχαν ανακοινώσει τον Ιούλιο 2022 πως προσφεύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την έναρξη της ισχύος του ουγγρικού νόμου, απαγορεύεται στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν περιεχόμενο ΛΟΑΤΚΙ στη διάρκεια της ημέρας και στα καταστήματα να πωλούν προϊόντα πάνω στο θέμα ΛΟΑΤΚΙ σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από εκκλησίες και σχολεία.

Ορισμένα βιβλιοπωλεία καταδικάσθηκαν σε πρόστιμα επειδή είχαν στα τμήματα βιβλίων για νέους μυθιστορήματα και άλλα βιβλία που περιλάμβαναν πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ, είχε καταγγείλει η μκο Reclaim που υπερασπίζεται τις σεξουαλικές μειονότητες.

Έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, ο Βίκτορ Ορμπάν έχασε τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο διάδοχός του, ο συντηρητικός Πέτερ Μάγιαρ, απηύθυνε ήδη από τη βραδιά της εκλογικής νίκης του ένα μήνυμα στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, δηλώνοντας ότι η Ουγγαρία αποφάσισε ότι θέλει να είναι μια χώρα όπου «κανένας δεν στιγματίζεται επειδή αγαπάει διαφορετικά ή με διαφορετικό τρόπο από την πλειονότητα».

Πηγή: ertnews.gr