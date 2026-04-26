Το χρονικό της απόπειρας κατά του Τραμπ στην Ουάσιγκτον (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος εισέβαλε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν των ανταποκριτών, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως περιγράφουν πηγές ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα κρίσιμα λεπτά, αν και η συνολική επιχείρηση εξουδετέρωσης και ελέγχου της κατάστασης διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Το δείπνο είχε ξεκινήσει στις 20.00 το βράδυ, τοπική ώρα, και μόλις πέντε λεπτά αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί από το λόμπι του ξενοδοχείου.

Ο δράστης, οπλισμένος με πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, πέρασε τρέχοντας από σημείο ελέγχου, ανοίγοντας πυρ και αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής τραυματίστηκε ένας πράκτορας, ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σήμανε γενικός συναγερμός.

Ακολουθώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας φυγάδευσαν άμεσα τον πρόεδρο Τραμπ, τη σύζυγό του και τον αντιπρόεδρο, μεταφέροντάς τους σε διαφορετικούς, ασφαλείς χώρους εντός του ξενοδοχείου. Την ίδια στιγμή, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, πριν αυτός καταφέρει να εισέλθει στην κεντρική αίθουσα του χορού, η οποία ήταν κατάμεστη από δημοσιογράφους και προσκεκλημένους.

Η σύλληψη του ενόπλου ολοκληρώθηκε με τον δράστη πεσμένο στο έδαφος, με χειροπέδες πισθάγκωνα, εικόνα που αποτυπώθηκε σε φωτογραφία και έκανε γρήγορα τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής ότι το περιστατικό είχε λήξει, ενώ λίγο μετά τις 10.30 εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, φορώντας ακόμη το σμόκιν του.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με δημοσιογράφους και υπουργούς, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε δραματική έκκληση για ειρηνική επίλυση των πολιτικών διαφορών, υπογραμμίζοντας εμμέσως ότι αν ο δράστης δεν είχε ακινητοποιηθεί εγκαίρως, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές.

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο ένοπλος κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, είχε νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο, γεγονός που του επέτρεψε να περάσει την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα πώς κατάφερε να μεταφέρει τόσα όπλα και αιχμηρά αντικείμενα χωρίς να εντοπιστεί στον έλεγχο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό ενδελεχή έρευνα, με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να επιμένουν ότι αντέδρασαν άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά, αποτρέποντας έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο.

