Αντιδράσεις για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

Αντιδράσεις τόσο στη Γερμανία όσο και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις ΗΠΑ και μάλιστα εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος έχει προκαλέσει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε «αναμενόμενη» την απόφαση. Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων DPA τόνισε επίσης ότι «η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη και ιδίως στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ». Ακόμα τόνισε ότι καταδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε ότι η συμμαχία «συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασής τους».

Υπάρχουν πλέον αυξανόμενες ανησυχίες εντός της 32μελούς συμμαχίας του ΝΑΤΟ ότι η τελευταία απόφαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον οργανισμό.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας», προειδοποίησε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (1/5) ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε την Παρασκευή ότι η κίνηση αυτή ακολούθησε μια διεξοδική αναθεώρηση και αναγνώρισε «τις απαιτήσεις του θεάτρου επιχειρήσεων και τις συνθήκες επί του πεδίου».

Η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στη Γερμανία – που αριθμεί σήμερα περισσότερους από 36.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία – είναι μακράν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τους περίπου 12.000 στην Ιταλία και τους 10.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ρωτήθηκε το Σάββατο το βράδυ για την απόσυρση των στρατευμάτων, ο Τραμπ είπε: «Θα μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό τους και η μείωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από 5.000», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Τραμπ έχει επίσης προτείνει την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία.

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του γερμανικού Κοινοβουλίου (Bundestag), Τόμας Ρέβενκαμπ χαρακτήρισε την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ως «κλήση αφύπνισης», συνέστησε όμως ταυτόχρονα ψυχραιμία. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτών «δεν συνιστά λόγο πανικού», δήλωσε στη Rheinische Post, επέκρινε ωστόσο την «ασυντόνιστη» προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ: «Μια εταιρική σχέση ασφαλείας δεν είναι εμπορική συμφωνία και το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι. Επομένως, οι συνεχείς προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου είναι απαράδεκτες», τόνισε.

Ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Γιούργκεν Χαρτ εκτίμησε ότι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται στα δυσμενή για τον ίδιο αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. «Ο Τραμπ βλέπει ότι χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία του αφηγήματος περί αποτροπής, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση», σημείωσε.

Από την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Σάρα Νανί ζήτησε μια «συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση» και πρόσθεσε ότι θα ήταν απαραίτητο να καταδειχθεί «πού και πώς οι ΗΠΑ εξαρτώνται επίσης από ην Ευρώπη στην επιδίωξη των συμφερόντων τους». Η Νανί κατηγόρησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι «αμφιταλαντεύεται μεταξύ εγγύτητας και απόστασης από τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Σέρεν Πέλμαν τόνισε στην Welt am Sonntag ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από γερμανικό έδαφος είναι ασυμβίβαστες με την συνταγματική εντολή για ειρήνη και, επομένως, κάθε στρατιώτης που εγκαταλείπει τη Γερμανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα, σε συνέντευξή του στο ARD, παρέπεμψε στο πρόγραμμα του κόμματός του, όπου κατοχυρώνεται η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Αυτό που ανακοίνωσαν τώρα είναι το πρώτο βήμα, δήλωσε. «Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι οι ίδιες σε θέση να αμυνθούν και επομένως πρέπει να εξοπλιστούν αναλόγως», πρόσθεσε. Από το ίδιο κόμμα, ο ειδικός σε θέματα αμυντικής πολιτικής Γιαν Νόλτε έκανε λόγο για ένα «περισσότερο συμβολικό βήμα που δεν αλλάζει την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

