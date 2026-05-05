Πέθανε ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαΐου.
Η ανακοίνωση
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.
Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.
Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.
Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».
