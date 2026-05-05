Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 15:36

Πέθανε ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του άλλοτε μπασκετμπολίστα του Άρη, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, μετά από «μάχη» που έδωσε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή η ομοσπονδία μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Ο Πικουλίν Ορτίθ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άνσφορντ από τη 1η Μαΐου.

Η ανακοίνωση
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.

Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.

Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν ο «Σύνοδός» μας.

Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες».

Πηγή: www.tovima.gr

