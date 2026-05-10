Βρετανία: Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή στο «Rebrain Greece» στο Λονδίνο

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην έβδομη, κατά σειρά, εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στόχος του «Rebrain Greece» είναι να αναδείξει αφενός μεν τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα αφετέρου δε να παρουσιάσει την εντελώς διαφορετική πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας από αυτή που βίωσαν οι Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλιξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς επίσης και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που παρέχει η πολιτεία.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τα νέα δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική αγορά εργασίας, αναλύοντας τις σύγχρονες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα του σήμερα, καθώς και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η χώρα μας στην προσέλκυση Ελλήνων που διαβιούν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.

Η κ. Κεραμέως χαρακτήρισε την εκδήλωση στο Λονδίνο τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για διερεύνηση της προοπτικής επιστροφής στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η υπουργός, το «Rebrain Greece» αποτελεί πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διασύνδεση επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με Έλληνες του εξωτερικού που σκέφτονται το ενδεχόμενο επαναπατρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, τα τελευταία 10-15 χρόνια 730.000 πολίτες έφυγαν από τη χώρα, ενώ 473.000 έχουν επιστρέψει, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτυπώνει αναστροφή του brain drain κατά 64%.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν περίπου 90 ερωτήσεις από συμμετέχοντες, με βασικά ζητήματα να αφορούν τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ» τα τελευταία χρόνια, αν και, όπως είπε, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Και πρόσθεσε πως «Συνεχίζουμε αδιαλείπτως την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά και έχουμε σημαντικό σύμμαχο σε αυτό μας το εγχείρημα 35 από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η πατρίδα μας είναι πλέον ένας ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός και επιδιώκουμε να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα όσο περισσότερους συμπατριώτες μας μπορούμε».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης δήλωσε ότι το «Rebrain Greece» έχει γίνει πλέον «θεσμός», υπογραμμίζοντας ότι είχαν υποβληθεί περίπου 11.500 βιογραφικά προς αξιολόγηση από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης ανέφερε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται από πιλοτική δράση σε θεσμό της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους, μεταξύ των οποίων η σύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας, η ενίσχυση της δικτύωσης και η προβολή της βελτιωμένης εικόνας της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως ήταν η τρίτη φορά που το «Rebrain Greece» πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στη βιομηχανία και στην παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στη φαρμακοβιομηχανία, καθώς και στον ιατρικό-υγειονομικό κλάδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Τσαούσης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ